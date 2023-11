"La fabrique du mensonge" : Enquête sur TikTok « l'ombre chinoise » le 3 décembre 2023 sur France 5

Qui se cache derrière TikTok l'application à succès ? Quels dangers peut présenter l'utilisation de nos données ? Les réponses dans le prochain numéro de "La fabrique du mensonge" qui sera diffusé sur France 5 dimanche 3 décembre 2023 à 21:05.

France 5 propose une nouvelle soirée "La fabrique du mensonge" : « TikTok, l'ombre chinoise », avec la diffusion d'un documentaire de 80 minutes, suivi d'un plateau de 30 minutes présenté dorénavant par Thomas Snégaroff.

TikTok, l'application préférée des jeunes, compte aujourd’hui près de 1,6 milliard d’utilisateurs partout dans le monde et presque un Français sur trois.

Pour beaucoup, TikTok, c'est un simple fil de vidéos en continu, avec des danses, des animaux, des chants et des influenceurs stars aux millions d’abonnés. Mais c'est surtout le succès planétaire de la Chine, propriété de l’entreprise Byte Dance.

Une révolution technologique dont le système de gestion de contenus reste opaque, même pour ses modérateurs.

Une plateforme de plus en plus puissante, accusée, comme les autres réseaux sociaux, de collecter nos données personnelles. À une différence près : elle est soupçonnée de les transmettre au régime chinois, suscitant de plus en plus d'inquiétudes de la part des gouvernements dans le monde.

Une plateforme qui influencerait également les opinions publiques : ingérence électorale à Taïwan, surveillance des Ouïghours, propagande qui s'immisce aux États-Unis ou en France…

Derrière tous ces événements, l’ombre de TikTok ?

TikTok serait-il réellement utilisé par le régime de Pékin pour diffuser propagande et fausses informations ?

TikTok serait-il l'un des nouveaux dangers dans la guerre informationnelle que mène la Chine contre l’Occident ?

Les intervenants du documentaire :

Abdurahman Tohti , réfugié ouïghour

, réfugié ouïghour Claude Malhuret , sénateur, rapporteur de la commission d’enquête TikTok

, sénateur, rapporteur de la commission d’enquête TikTok Guillaume Chaslot , fondateur d’AlgoTransparency, ex-ingénieur chez Google

, fondateur d’AlgoTransparency, ex-ingénieur chez Google Boris Manenti , journaliste à L’Obs

, journaliste à L’Obs Dilnur Reyhan , présidente de l’Institut ouïghour d’Europe

, présidente de l’Institut ouïghour d’Europe Paul Charon , directeur du domaine Renseignement, anticipation et menaces hybrides - IRSEM

, directeur du domaine Renseignement, anticipation et menaces hybrides - IRSEM Fabrice Epelboin , enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux

, enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux Antoine Bondaz , chercheur, spécialiste de la Chine

, chercheur, spécialiste de la Chine Bernard Benhamou , secrétaire général de l’Institut de la souveraineté numérique

, secrétaire général de l’Institut de la souveraineté numérique Cristina Criddle , journaliste au Financial Times

, journaliste au Financial Times Raphaël Glucksmann , député européen et président de la Commission sur l’ingérence étrangère

, député européen et président de la Commission sur l’ingérence étrangère Alexandra Levine , journaliste Forbes

, journaliste Forbes Macrina Wang , journaliste Newsguard

, journaliste Newsguard Stanislas Coppin , cofondateur de Mindie

, cofondateur de Mindie Océane Herrero , journaliste Politico

, journaliste Politico Marc Faddoul , chercheur en intelligence artificielle AI Forensics

, chercheur en intelligence artificielle AI Forensics Damien , ancien modérateur de TikTok

, ancien modérateur de TikTok Marc , ancien modérateur de TikTok

, ancien modérateur de TikTok Stéphanie , mère de Marie

, mère de Marie Odanga Madung , chercheur en désinformation, Fondation Mozilla

, chercheur en désinformation, Fondation Mozilla Tim Niven , chercheur en désinformation Doublethink Lab

, chercheur en désinformation Doublethink Lab Vincent Chao , porte-parole du parti démocrate progressiste (PDP)

, porte-parole du parti démocrate progressiste (PDP) Po-Yu Tseng , candidate (PDP) aux prochaines législatives

, candidate (PDP) aux prochaines législatives Ping-Cheng Lo , ministre en charge de la lutte contre la désinformation

, ministre en charge de la lutte contre la désinformation Yisuo Tzeng , chercheur, Institut de recherche sur la défense et la sécurité nationale

, chercheur, Institut de recherche sur la défense et la sécurité nationale Tzu Wei Hung , chercheur associé à l’académie Sinica

, chercheur associé à l’académie Sinica Ja , élève de première à Taïwan

, élève de première à Taïwan Syun , élève de première à Taïwan

, élève de première à Taïwan Amani , élève de seconde à Paris

, élève de seconde à Paris Margaux , élève de seconde à Paris

, élève de seconde à Paris Ivanna , élève de BTS à Paris

, élève de BTS à Paris Joseph, élève de terminale à Paris

Ce documentaire sera suivi d'un plateau présenté par Thomas Snégaroff.