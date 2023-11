"Faites entrer l'accusé : Willy Bardon, la voix du sang" dimanche 19 novembre 2023 sur RMC Story

Dimanche 19 novembre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera un nouvel inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" avec Dominique Rizet et Christophe Delay : « Willy Bardon, la voix du sang ».

Depuis vingt ans, "Faites entrer l’accusé" raconte et décrypte les plus grandes affaires criminelles françaises.

Pour cette nouvelle saison, un duo inédit sera aux commandes du programme : Christophe Delay, journaliste, présentateur et rédacteur en chef de « Première Édition » de 06:00 à 08:30 du lundi au vendredi sur BFMTV et Dominique Rizet, figure historique du programme, journaliste et consultant Police-Justice BFMTV.

Épisode 9 Willy Bardon, la voix du sang

Longtemps, cette affaire est restée le plus « fameux » cold case de France. Pendant près de 20 ans, celle que la presse a surnommée « la plus jeune banquière de France », est devenue le cauchemar des gendarmes et des juges d’instruction qui se sont succédés sur le dossier. Jusqu’à ce qu’une idée de génie permette enfin de découvrir les auteurs du viol et du meurtre d’Elodie Kulik.

Son corps a été retrouvé, nu et brûlé, en janvier 2002, sur un chemin de terre au milieu des champs, non loin d’Amiens. Belle et brillante, la jeune femme d’une vingtaine d’années, a été violée et tuée en pleine nuit, alors qu’elle rentrait chez elle en voiture.

Par qui ? Les enquêteurs pensaient résoudre rapidement l’énigme. Car ils ont relevé de nombreux indices autour du corps, et notamment l’ADN masculin du violeur. Et puis, Elodie a appelé les secours pendant son agression. Son appel terrifié aux pompiers a été enregistré. On y entend au moins deux voix d’hommes.

Mais personne n’a parlé. Malgré des centaines d‘auditions, de gardes à vue et de prélèvements génétiques. L’enquête a piétiné. Jusqu’à ce qu’un gendarme ait l’idée d’utiliser une toute nouvelle technique, encore inédite en France : l’ADN par parentèle. Le rebondissement qui manquait à l’enquête, pour repérer l’auteur du viol. L’homme étant mort, quelques mois après Elodie, c’est son groupe d’amis, que les enquêteurs ont recherché. Persuadés que le violeur n’était pas seul, cette nuit-là. Parmi eux : un certain Willy Bardon.

L’homme a nié. Mais ses proches ont bien reconnu sa voix sur le fameux enregistrement de l’appel aux secours. Parmi eux, son neveu, qui a tout fait pour le convaincre d’avouer, lors d’une confrontation, dont "Faites entrer l’accusé" a pu se procurer l’enregistrement.

Mais que faire, quand le suspect clame son innocence et que rien de le relie à la scène de crime ? Comment juger quand toute l’accusation repose sur quelques secondes de bande sonore, quatre mots couverts par les cris d’horreur d’une femme qui appelle à l’aide et que les experts ne peuvent pas être formels ?

Les jurés ont tranché. Suivant leur intime conviction. Willy Bardon a écopé d’une peine de 30 ans de prison.