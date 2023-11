"C médiatique" dimanche 19 novembre 2023 : les invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 19 novembre 2023 à 13:30 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Les invités reçus dimanche 19 novembre 2023 :

Audiences radio : qui sont les gagnants et les perdants ?

Frank Lanoux, ex-directeur de RMC, auteur du « Dictionnaire amoureux de la radio ».

Marc Fauvelle, directeur de l'information à France Inter.

Jérôme Chapuis, présentateur du 7/9 de France Info.

Les confidences d'un fin conaisseur de la Vème République



Franz-Olivier Giesbert, écrivain et éditorialiste.



Zoom sur la stratégie de communication de Jean-Luc Mélenchon



Marie-Virginie Klein, conseillère en communication.