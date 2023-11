"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Renault 5 Alpine Turbo sur RMC Découverte lundi 20 novembre 2023

Lundi 20 novembre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la 8ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la restauration d'une Renault 5 Alpine Turbo.

Dans cette 8ème saison captivante, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques !

Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion.

Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix afin de réaliser des bénéfices exceptionnels !

Épisode 12 Renault 5 Alpine Turbo

S'il y a bien un modèle qui fait partie du paysage automobile français, c'est la Renault 5 ! Mais dans sa déclinaison Alpine Turbo, on aborde là un youngtimer beaucoup plus rare ! Moins de 25 000 exemplaires ont été produits entre 1981 et 1984 ! Et Gerry le sait, tout ce qui est rare est cher...

Enfin, pas le modèle qu'il a trouvé... Et pour cause, il ne roule pas ! Le moteur est bloqué, le plancher est rouillé et il manque un paquet de pièces spécifiques à la R5 Alpine Turbo avant de pouvoir la remettre sur le marché et en tirer un bon prix.

Mais avec un prix d'achat en dessous des 10.000EUR et un objectif de revente au-dessus des 20.000EUR, Aurélien et Gerry pourraient empocher un joli bénef s'ils parviennent à remettre sur la route cette petite sportive tout en maîtrisant leurs dépenses !