"Sept à Huit" dimanche 19 novembre 2023 sur TF1 : sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 19 novembre 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 19 novembre 2023 :

Les magasins à deux euros.



Tous les produits y sont vendus deux euros. Les secrets des ces magasins pour tenir les prix malgré l'inflation.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 19 novembre 2023 :

Le vrai visage de Monique Olivier.



Machiavélique ou sous l'emprise de son mari le tueur en série Michel Fourniret ?

La réssite du chef Mory Sacko.



Bœuf à la sauce mafé ou banane plantin foie gras, la réussite de Mory Sacko, chef de 31 ans, qui dynamite la gastronomie française.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

L'émotion de Pierre Arditi.



Le comédien raconte le malaise qui l'a frappé alors qu'il était sur scène.