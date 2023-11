"La grande librairie" mercredi 22 novembre 2023 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 22 novembre 2023 à 21:00 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Mercredi 22 novembre 2023, Augustin Trapenard recevra :

Maxime Chattam, pour son livre « Lux » (Albin Michel). Le romancier imagine un monde futur où les écosystèmes se sont effondrés. Lorsqu’un phénomène inexpliqué survient, une boule de lumière au-dessus de l’océan Atlantique, les scientifiques envoient une délégation pour comprendre le phénomène. Un voyage qui changera à jamais la face du monde…

Christophe Galfard, pour son livre « Voyage vers l’infini » (Michel Lafon). Dans ce beau livre, l’astrophysicien nous dévoile des photos surprenantes et nous entraîne au-delà de lointaines galaxies, aux portes du « vide », grâce au télescope James Webb.

Hélène Dorion, la poétesse québécoise, est de passage en France et sera en exclusivité sur le plateau de La Grande Librairie pour parler de l’ensemble de son œuvre. Son recueil de poésie Cœurs, comme livres d’amour vient de paraître aux éditions Bruno Doucey. Son texte « Mes forêt » (Éditions Bruno Doucey) est au programme du baccalauréat 2024. C’est la première fois qu’une femme rejoint le cercle très restreint des auteurs vivants dont une œuvre entière est au programme du baccalauréat.

Marion Montaigne, pour son livre « Nos mondes perdus » (Dargaud). L’autrice de BD signe ici son livre le plus personnel, entre réflexion sur la place de la science et de la connaissance dans nos vies et questionnements existentiels.

Mathieu Simonet, pour son livre « La Fin des nuages » (Julliard). Dans ce roman hybride qui mêle récit intime et essai scientifique, l’écrivain raconte la mort de son mari dont la dernière volonté était de voir le ciel, et amène Mathieu Simonet à questionner le statut des nuages.

Augustin Trapenard a rencontré Thomas Pesquet à la BNF à l’occasion de la parution de son autobiographie « Ma vie sans gravité » (Flammarion).