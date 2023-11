"Envoyé Spécial" jeudi 23 novembre 2023 sur France 2 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 23 novembre 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Deux jours avant la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le magazine "Envoyé spécial" consacrera toute son émission à ce thème, dans un format innovant.

A l'image de la spéciale Ukraine, Elise Lucet interviendra au cœur des reportages pour décrypter certaines situations ou faire réagir des témoins. Quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre le fléau des violences faites aux femmes ? Comment prendre en charge l'entourage des victimes de féminicides ? La société française a-t-elle vraiment évolué, après le scandale Me too et les nombreuses campagnes de prévention ? Toutes les réponses dans cette spéciale d'Envoyé !

Stop au harcèlement de rue !

Certaines poussent des cris de dindon pour faire fuir les agresseurs, d’autres retournent les insultes avec virulence… La majorité passe leur chemin, tête baissée, comme une acceptation fataliste de la situation. En France, 65% des femmes de moins de 15 ans et 82% des moins de 17 ans ont déjà subi du harcèlement de rue. 100% des utilisatrices des transports en commun ont été victimes au moins une fois de harcèlement. Sifflements, gestes ou bruits obscènes, injures, frottements, attouchements… le spectre de ce que l’on appelle communément le harcèlement de rue est très large. Il donne néanmoins aux femmes en général un même sentiment, celui d’être une proie. Comment les femmes se débrouillent face au sexisme ordinaire ?

Envoyé spécial s'est invité dans des boîtes de nuit. L'équipe du magazine a suivi la sécurité dans le métro parisien, mais aussi la police à Angoulême.

Un reportage de Tetiana Pryimachuk , Lucie Rémy et Romain Giraud.

Les orphelins des féminicides

En 2022, 129 enfants en France ont perdu leur mère lors de féminicides. Quelle prise en charge pour ces enfants, dont la mère est morte, et le père en prison pour l’avoir tuée ? Pour la première fois, nos caméras ont pu filmer aux Hospices Civils de Lyon, où un protocole a été mis en place pour mettre à l’abri les enfants juste après le meurtre de leur mère, et leur offrir ensuite un accompagnement psychologique pour les aider à grandir, au-delà du drame.

Un reportage d’Alice Gauvin, Sarah Lerch, Renaud Perret et Marielle Krouk.

Manon Fleury, une cheffe qui fait mouche

Manon Fleury est une jeune cheffe qui, après avoir été sportive de haut niveau, s’est lancée dans la haute gastronomie. Dans des cuisines où les violences ont longtemps été mises sous silence, elle a choisi de ne s’entourer que de cheffes femmes et milite pour un management bienveillant. Forte de son expérience chez des étoilés, elle ouvre aujourd’hui sa propre adresse. Cette trentenaire entend y défendre une autre vision du restaurant.

Un reportage de Violaine Vermot-Gaud, Matthieur Renier, Mathieu Dreujou, Amandine Stelletta, Luis Marques et Julie Martin.

Juger les hommes violents

Comment mieux juger les violences conjugales ? Au tribunal de Clermont-Ferrand, un pôle spécialisé a été mis en place il y a 4 ans, composé de magistrats volontaires, spécifiquement formés.

Plusieurs fois par mois, ces magistrats président des audiences dédiées aux violences intrafamiliales. L’objectif : permettre aux victimes de se sentir plus en confiance, et faire comprendre aux auteurs, jugés les uns après les autres pour des faits similaires, la gravité de leurs actes. Adapter au mieux les peines, pour prévenir la récidive.

Envoyé Spécial a eu l’autorisation exceptionnelle de filmer ces audiences.

Un reportage d’Alice Gauvin, Elodie Delevoye, Sarah Lerch, Vincent Zanetto, Maxime Cayot et Marielle Krouk.

Surf thérapie : une vague d’espoirs

Elles sont six. Ne se connaissent pas, mais partagent un point commun. Toutes ces femmes ont subi des violences ou vécu un traumatisme qui les empêche aujourd’hui de vivre sereinement. Au terme de plusieurs mois, voire années de thérapie au sein de l’USAP (l’unité spécialisée dans l’accompagnement du psycho-traumatisme de l’hôpital Robert Ballanger), leurs soignants les ont estimées prêtes à vivre ensemble une aventure aussi surprenante qu’inédite : participer à un séjour de surf thérapie. Entre peurs, doutes, combats et joies, puiseront-elles dans l’océan la force de croire à nouveau en l’avenir ? C’est ce qu’espèrent Fatima le Griguer Atic, psychologue clinicienne instigatrice de ce séjour, et toute son équipe de thérapeutes.

Reportage de Floriane Chaume, Sarah Lerch, Jérôme Sarfati et Alexandre Amaral.

Afrique du Sud: les femmes contre attaquent

En Afrique du Sud, une femme est tuée toutes les 3 heures. C’est l’un des pires pays de la planète en matière de féminicides. Les statistiques montrent aussi qu’une Sud-africaine a 40 % de risques de se faire violer au cours de sa vie, notamment au cours de viols « punitifs » en réunion qui visent les femmes suspectées d’être homosexuelles.

Face à cette situation catastrophique, les femmes ont désormais une réponse radicale : elles apprennent à tirer. Les équipes d'Envoyé Spécial sont allées suivre ces stages de formation où les femmes apprennent à tuer leurs agresseurs, seule solution dans un monde où, selon elles, « ce sera eux ou nous ».

Un reportage de Loic de la Mornais.