"Faites entrer l'accusé : Cyril Koskinas, sexe, mensonges et vidéo" dimanche 26 novembre 2023 sur RMC Story

RMC Story diffusera un nouvel inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" avec Dominique Rizet et Christophe Delay : « Cyril Koskinas, sexe, mensonges et vidéo ».

Depuis vingt ans, "Faites entrer l’accusé" raconte et décrypte les plus grandes affaires criminelles françaises.

Pour cette nouvelle saison, un duo inédit sera aux commandes du programme : Christophe Delay, journaliste, présentateur et rédacteur en chef de « Première Édition » de 06:00 à 08:30 du lundi au vendredi sur BFMTV et Dominique Rizet, figure historique du programme, journaliste et consultant Police-Justice BFMTV.

Épisode 10 Cyril Koskinas, sexe, mensonges et vidéo

Cyril Koskinas. Un original, passionné de tuning, maniaque de la propreté et du rangement, qui aimait aussi le sexe « hard ». Le sexe « violent ».

Acteur et metteur en scène de ses propres fantasmes, Cyril Koskinas a filmé ses séances SM, et peut être même ses crimes. Car l’homme a tué deux jeunes femmes, dont il s’est ensuite débarrassé en jetant leurs corps dans le canal de l’Ourcq.

Face aux enquêteurs et aux juges, Koskinas a d’abord menti avant d’avouer à demi-mots, l’un de ces crimes. A l’entendre, il s’agissait d’un accident. Un accident de bâillon-boule avec lequel sa compagne se serait étouffée !

Mais faut-il le croire ? L’homme a-t-il pris plaisir à voir ses partenaires souffrir, jusqu’à la mort ? A-t-il pu confondre le malaise d’une femme qui suffoque avec un arrêt cardiaque ? Ignorait-il qu’il jetait ses compagnes à l’eau alors qu’elles étaient encore vivantes ? Ou a-t-il voulu se débarrasser de témoins gênants ?

Cyril Koskinas a glacé les psychiatres qui l’ont expertisé. Comme il a sidéré tous les témoins de son procès. Arrogant, moqueur, l’accusé a multiplié les provocations jusqu’à insulter une victime survivante et tenter de ridiculiser le président de la cour d’Assises.

Renvoyé devant la cour d’assises de Seine-et-Marne, en 2008, pour deux assassinats, Cyril Koskinas a été condamné à la perpétuité, à l’âge de 27 ans. Il n’a pas fait pas appel.