"Enquête Exclusive - Adolescents difficiles aux USA : le scandale des écoles-prisons" dimanche 26 novembre 2023 sur M6

Dimanche 26 novembre 2023 à 23:00, Bernard de la Villardière vous proposera un nouveau numéro du magazine "Enquête Exclusive" dont le thème sera « Adolescents difficiles aux USA : le scandale des écoles-prisons ».

Aux États-Unis, chaque année, deux-cent-mille adolescents suivent les programmes de la « Troubled Teen Industry » (l'Industrie des Adolescents en Difficulté).

Ce réseau de centres de redressement privés est censé aider les jeunes -dits à problèmes -, victimes d'addiction à la drogue, à l'alcool, aux jeux vidéo ou encore en décrochage scolaire. Mais les méthodes utilisées sont extrêmes, voire proches de la maltraitance : isolement, torture, humiliations en tout genre…

Les « encadrants » appellent cela des "thérapies d’attaque". Elles ont été popularisées dans les années 1960 comme alternative aux traitements psychologiques traditionnels. But affiché : reformater les corps et les esprits par la discipline et la souffrance. Bon nombre d’adolescents en ressortent brisés. Certains ne s’en remettent jamais.

Leurs parents, pourtant, paient des milliers de dollars par mois pour les envoyer dans ces centres de redressement dont on en compte près de dix-mille dans le pays. Beaucoup vont même jusqu’à hypothéquer leur maison. Les adolescents en difficulté et leurs familles qui ont désespérément besoin d'aide se retrouvent ensuite piégés.

Malgré de nombreuses allégations d’abus graves et de plaintes, les établissements de la « Trouble Teen Industry » fonctionnent sans aucune règle, législation ou contrôle. La plupart sont encadrés par du personnel non qualifié.

C’est aussi un business énorme, subventionné en partie par des fonds publics, évalué à cinquante milliards de dollars par an.

Aujourd’hui, les « rescapés » se mobilisent et créent un véritable mouvement de révolte. À leur tête, la célèbre héritière Paris Hilton. Elle a connu cet enfer et en parle ouvertement dans son documentaire « This Is Paris ». Visionné vingt millions de fois, son récit a libéré la parole d'autres victimes à travers tout le pays, comme celle de Meredith, Logan, Kathy et Bill, d’ex-pensionnaires que les équipes du magazone "Enquête Exclusive" ont rencontrés.

Ces dernières années, ce mouvement d’indignation a déclenché des milliers de témoignages aux États-Unis sur les réseaux sociaux, via la création en 2020 de l’organisation UnSilenced. Tous ensemble, ils ont déclaré la guerre à cette puissante industrie.

Enquête aux États-Unis sur la "Troubled Teen Industry" et ses centres de redressement de la honte.