"C l’hebdo" samedi 25 novembre 2023 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 25 novembre 2023 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 25 novembre 2023 :

18:55 C L'hebdo

Otages du Hamas : les coulisses

Invité : Alain Bauer, professeur au CNAM, auteur de "Au commencement était la guerre".

Frenchie shore : la télé-réalité qui fait scandale

Invitée : Ouryel, l'une des candidates remarquées de "Frenchie Shore".



20:55 C L'hebdo, la suite

Alessandra Sublet, pour son spectacle "Tous les Risques n'auront pas la Saveur du Succès" du 24 novembre au 17 décembre 2023 au Théâtre Libre de Paris.



Stephane de Groodt, pour son spectacle "Un léger doute" au Théâtre de la Renaissance.

Vianney, pour son dernier album "à 2 à 3".