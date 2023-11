"Au bout de l'enquête" : l'affaire Roland Cazaux samedi 25 novembre 2023 sur France 2

Samedi 25 novembre 2023 à 14:00 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un nouveau numéro du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" qui reviendra sur l'affaire Roland Cazaux.

Entre 1985 et 2002, entre Arcachon et Hossegor, Roland Cazaux a fait pas moins de 36 victimes, uniquement des femmes seules attaquées dans leur sommeil après toujours les mêmes actes préparatoires : observation des lieux, ouverture de serrure sans effraction et coupure du compteur électrique.

Ces crimes n’ont pas été reliés entre eux avant qu’un gendarme de Dax s’en empare et en fasse un défi personnel. La longue traque de ce prédateur sexuel que l’on surnommait « Le Chat » aboutira à l’arrestation d’un père de famille insoupçonnable et insoupçonné.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.