"Sept à Huit" dimanche 26 novembre 2023 sur TF1 : sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 26 novembre 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 26 novembre 2023 :

Christelle Doisy la "mante-religieuse"



Elle aurait arnaqué des dizaines de personnes, y compris ses propres compagnons. Qui est l'insésissable Christelle Doisy ?.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 26 novembre 2023 :

Rush sur la bûche de Noël chez Picard



À Noël, le roi du surgelé realise de quart de ses ventes.

Élection de Miss Univers au Salvador

Opération séduction pour les candidates, mais aussi pour le président autoritaire de ce pays d'amérique centrale.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Fred Fugen, l'homme volant



Sa passion à haut risque a coûté la vie à son partenaire de vol.