"66 Minutes" dimanche 26 novembre 2023 sur M6 : sommaire du magazine - Vidéo

Dimanche 26 novembre 2023 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:20 66 Minutes



L'assassin était le voisin



4 ans de mystère autour de la mort de Jean-Claude et Sylviane Muller fin 2019 en Gironde…Leur voisin vient d'être confondu... Alors, querelle de voisinage ou affaire plus complexe ?

« Jamais on aurait imaginé que ce puisse être le voisin d'en face ». Les filles du couple Muller, assassiné en décembre 2019, témoignent dans 66minutes.

Black Friday : Vendredi tout était permis



Le Black Friday est arrivé en France il y a une dizaine d'année, et plus que jamais en pleine inflation, il continue de faire le bonheur des consommateurs avides de bonnes affaires !

Au coeur du plus beau marché de Noël en France

Immersion à Colmar pour y découvrir l'un des plus beaux marché de Noël. Toutes les facades des maisons sont décorées, 200 exposants sont répartis dans toute la ville. Ce marché de Noël attire 1 million et demi de visiteurs par an.

Tatouage pour tous

1 français sur 5 y succombe...Le tatouage est plus que jamais entré dans les mœurs et suscite de plus en plus d'intérêt ! Rencontre avec des invétérés au salon du tatouage de Clermont Ferrand.

18:40 66 Minutes Grand Format

