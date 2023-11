Alimentation, activité physique, lien social... Quels sont les piliers qui expliqueraient la longévité des centenaires ? Réponses mardi 28 novembre 2023 à 21:05 sur France 5 dans le magazine "Enquête de santé" qui dévoilera les secrets de la longévité des centenaires.

"Enquête de santé", présenté par Marina Carrère d'Encausse, propose une soirée consacrée aux centenaires. Le documentaire « Centenaires, les secrets de la longévité », réalisé par Céline Martel, sera suivi d'un débat en direct.

Le documentaire

Marie Lucas est une centenaire qui aime les défis. Pour son anniversaire, elle va connaître le frisson d’une descente en tyrolienne. Ses enfants lui ont offert ce cadeau et sont là pour l’encourager avant le grand saut.

Comme Marie, de plus en plus de Français vivent très longtemps et en bonne santé. Notre pays détient même un record, celui du pays européen qui compte le plus de centenaires. On en dénombre actuellement près de 30 000.

Pourquoi les centenaires semblent vieillir moins vite que les autres ? Alimentation, activité physique, lien social... Quels sont les piliers qui peuvent expliquer une telle longévité ?

Et quelle est la part de la génétique dans notre espérance de vie ? Pour le savoir, les équipes de ce documentaire sont parties à la rencontre de femmes et d’hommes qui ont su apprivoiser le temps qui passe. Des centenaires qui font preuve d’une exceptionnelle vitalité.

Il y a Marie Lucas, la sportive hyperactive, Jean-Baptiste Versini, le sage corse qui arpente les sentiers escarpés, Jacqueline Carron, l’artiste passionnée, et Denise et René Debove, les inséparables qui s’apprêtent à fêter leur 82ème anniversaire de mariage.

Si les progrès de la médecine ont permis d’allonger l’espérance de vie, les chercheurs tentent toujours de percer le mystère des centenaires. Car si la science ne maîtrise pas encore la recette exacte de l’élixir de jouvence, elle en connaît désormais les principaux ingrédients.

Les invités du débat

Liliane Rovere, Comédienne.

Jean-Marc Lemaître, biologiste, directeur de recherche / INSERM.

Dr Olivier de la Doucette, psychiatre, gérontologue.

Dr Antoine Piau, gériatre / CHU Toulouse.

Céline Martel, réalisatrice du documentaire diffusé avant le débat.