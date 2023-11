"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Formule Renault Martini sur RMC Découverte mardi 28 novembre 2023

Mardi 28 novembre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la 8ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la restauration d'une Renault 5 Alpine Turbo.

Dans cette 8ème saison captivante, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques !

Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion.

Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix afin de réaliser des bénéfices exceptionnels !

Épisode 13 Formule Renault Martini

Quel passionné n'a jamais rêvé de jouer au pilote au volant d'une vraie voiture de course ? Avec les anciennes monoplaces, c'est possible ! Et pour un tarif plutôt accessible. Gerry a mis la main sur une Formule Renault Martini pour à peine plus de 12 000 EUR.

Et pour ce prix, on accède à un niveau de performances extraordinaire ! Mais on s'expose aussi à quelques problèmes... Le moteur, emprunté à la R18 Turbo est loin de faire fureur sur piste, son turbo est à l'agonie, et le système de refroidissement mérite quelques améliorations.

Mais attention ! Toutes les optimisations et réparations faites par Aurélien devront respecter une réglementation très stricte afin d'obtenir l'homologation officielle qui permettra à cette Martini à participer à des courses historiques !