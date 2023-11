"La grande librairie" mercredi 29 novembre 2023 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 - Vidéo

Mercredi 29 novembre 2023 à 21:00 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Mercredi 29 novembre 2023, Augustin Trapenard recevra :

Dany Laferrière, pour son livre « Un certain art de vivre », Grasset. Sous la forme d’Haïkus et de maximes, l’académicien livre un récit intime et nous donne sa vision d’un certain art de vivre…

Posy Simmonds. La célèbre illustratrice anglaise est à l’honneur à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou à l’occasion de l’exposition « Posy Simmonds, dessiner la littérature » du 22 novembre 2023 au 1er avril 2024. « True Love », le catalogue de l'exposition, est paru en octobre dans la collection Denoël Graphic.

Sophie Fontanel, pour « Admirable, Seghers ». Dans son nouveau roman, l’autrice imagine un monde où règne la jeunesse éternelle et nous raconte l’histoire disruptive de la dernière femme ridée sur Terre.

Guy Savoy, pour son livre « Guy Savoy cuisine les écrivains – XIIe siècle », Herscher. Dans ce beau livre mêlant littérature et gastronomie, le célèbre chef étoilé s’empare des classiques du 17e siècle et nous raconte des anecdotes sur la cuisine de l’époque. Il rend hommage à sa façon à ces très grands écrivains, dont la gourmandise égalait peut-être le talent.

Fabcaro qui signe le scénario du 40e album d’Astérix, « L’iris blanc » (Éditions Albert René), et un roman, « Journal d’un scénario » (Gallimard collection Sygne) qui raconte avec humour les désillusions d’un scénariste plongé dans le monde impitoyable du cinéma.