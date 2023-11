"Trésors de casse" : Restauration d'une Porsche Cayman inondée sur RMC Découverte jeudi 30 novembre 2023

Jeudi 30 novembre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de de la 3ème saison "Trésors de casse" consacré à la restauration d'une Porsche Cayman inondée.

Dans cette émission, Nelson et son équipe se lancent à l'assaut de voitures hors d'usage, qu'il s'agisse de modèles accidentés, en panne, ou abandonnés depuis des années. Rien ne les arrête dans leur quête de remettre ces véhicules sur la route, en respectant les normes.

Cette nouvelle saison promet de marier l'amour des voitures, les défis mécaniques, les enjeux financiers, et les personnalités attachantes des membres de l'équipe.

Épisode 4 Porsche Cayman inondée

Nelson et ses casseurs s'apprêtent à réceptionner un nouveau trésor de casse, une Porsche 718 Cayman S de 2016. Une fois n'est pas coutume, ce bolide n'est pas destiné à être restauré mais transformé en trésor de pièces. La voiture a été retrouvée immergée au fond d'un garage inondé. L'assurance a remboursé le propriétaire et Nelson l'a rachetée à l'assureur pour la revendre en pièce détachée car l'eau et la mécanique font rarement bon ménage.

Comme cette voiture n'est pas accidentée, les casseurs vont pouvoir revendre toutes les pièces de carrosserie et ils savent qu'il y aura de la demande sur les éléments de la façade. La plupart du temps, les chocs détruisent l'avant des véhicules. Phares, pare-chocs, capots sont donc les pièces les plus rares à trouver d'occasion. Avec l'intérieur et certaines pièces mécaniques, le casseur devrait tout juste rentrer dans ses frais, mais Nelson a fait son offre d'achat en comptant pouvoir revendre le moteur.

Florent commence son enquête pour déterminer son état, et savoir si les casseurs vont gagner de l'argent sur cette opération ou faire un coup blanc.