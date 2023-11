"C dans l'air" mardi 28 novembre 2023 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 28 novembre 2023 à 17:30 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 21 novembre 2023, Caroline Roux recevra : Thierry Breton, commissaire européen pour le marché intérieur.

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint en charge du service politique-justice du Parisien.

Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers.

Patricia Tourancheau, journaliste, spécialiste des affaires criminelles, auteure de "Le Magot. Fourniret et le gang des postiches".

Anne-Sophie Martin, journaliste et réalisatrice.

Le thème de l'émission : Affaire Fourniret : les derniers mystères de Monique Olivier

"Je regrette tout ce qu'il s'est passé". Monique Olivier, 75 ans, comparaît seule depuis ce mardi devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité d'enlèvements et de meurtres pour trois jeunes filles, dont une violée, il y a vingt, trente-trois et trente-cinq ans. Le principal accusé, son ex-mari Michel Fourniret, est décédé il y a deux ans, mais sa femme est suspectée d'avoir aidé son mari à commettre des crimes longtemps irrésolus. Ce procès est aussi le premier du pôle "cold case" (ou affaires non élucidées) du tribunal de Nanterre, lancé en mars 2022. Monique Olivier ne serait sûrement pas dans le box des accusés aujourd'hui sans la ténacité des familles de victimes, ou de la juge d'instruction Sabine Khéris qui a réuni les trois dossiers, et obtenu les aveux de Michel Fourniret à la fin des années 2010. Concernant l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish, Monique Olivier est accusée de les avoir amené à monter à bord du véhicule de Michel Fourniret. Elle aurait également participé aux repérages avant l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003. Pour tous ces faits, elle encourt la prison à perpétuité. Le verdict est attendu le 15 décembre.

Pendant les deux semaines et demi de ce procès, c'est la personnalité de Monique Olivier qui va être disséquée par les juges. Celle qui a, un temps, été considérée comme "soumise, terrorisée, voire relativement bête", selon l'ancien procureur de la République de Charleville-Mézières, a ensuite affiché un tout autre comportement, et même de la duplicité. Selon Me Didier Seban, l'avocat des familles de Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce, "elle a même suscité l'activité criminelle de Michel Fourniret". Par le passé, Monique Olivier est passée par le détecteur de mensonges et même l'interrogatoire sous hypnose lors de ses auditions par la police belge, mais c'est finalement en mettant sur écoute un parloir du couple que les enquêteurs ont constaté le rôle de conseillère de Monique Olivier auprès de son mari. Désormais seule à son procès, l'accusée va-t-elle révéler ses derniers secrets ? Ce serait un soulagement pour les familles de victimes, notamment d'Estelle Mouzin et Marie-Angèle Domèce, dont les corps n'ont jamais été retrouvés.

Condamnée en 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité, puis en 2018 à 20 ans de prison, Monique Olivier va donc être jugée pour la troisième fois. La fin d'un long feuilleton judiciaire qui fascine les Français. En parallèle de ce dossier, c'est la série "Sambre", diffusée sur France 2, et inspirée de l'affaire du violeur en série Dino Scala, qui fait actuellement un carton. Avec 3,3 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode, l'adaptation du livre de la journaliste Alice Géraud, par Jean-Xavier de Lestrade a suscité un succès à la fois critique et populaire. À la télévision, comme sur Netflix ou même YouTube, les "true crimes" font l'unanimité. Avant "Sambre", il y avait déjà eu les séries documentaire sur le petit "Grégory" ou la fiction sur le tueur en série Jeffrey Dahmer, troisième meilleur succès de la plateforme de streaming depuis son lancement.

Quel rôle a vraiment joué Monique Olivier dans les meurtres de Michel Fourniret ? Comment la justice travaille-t-elle avec les personnalités de manipulateurs ? Et pourquoi ces grands faits divers nous fascinent tant ?

