"Echappées Belles : La Grèce gourmande" avec Chef Anto samedi 2 décembre 2023 sur France 5

Samedi 2 décembre 2023 à 21:05, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Chef Anto vous emmènera à la découverte de la Grèce gourmande.

Berceau de la civilisation occidentale, la Grèce accueille Chef Anto pour lui proposer un voyage où la gastronomie est une odyssée à travers l'histoire et la culture du pays.

Les olives, le fromage, dont la célèbre feta, l’origan, les légumes gorgés de soleil et les poissons fraîchement pêchés sont des incontournables de cette cuisine riche en saveurs. Si son authenticité est indéniable, c’est sans nul doute grâce à sa tradition de production et de récolte.

La Grèce est un pays qui valorise les terroirs, où les habitants vivent de leur production et cultivent leurs potagers, vergers et oliveraies bien souvent en famille, et où il n’est pas rare que l’on troque entre voisins miel contre feta, figues contre cédrats, à mille lieux de l’agriculture intensive.

Les tavernes traditionnelles qui jalonnent ses terres cultivent l’art du mezzé et offrent à chacun la possibilité de déguster une multitude de plats typiques. Du fameux souvlaki aux brochettes de viande grillée accompagnées de délicieuse sauce tzatziki, en passant par sa célèbre moussaka, chaque bouchée est un voyage au cœur des saveurs authentiques de la Grèce.

Les douceurs sucrées grecques ne sont pas en reste, avec des pâtisseries telles que les baklavas, les loukoums et le fameux yaourt grec nappé de miel.

Lors de son périple, Chef Anto découvrira une Athènes grouillante de vie et attachante, passera par le sud du Péloponnèse, sauvage, authentique, ignoré par les foules, et naviguera sur les eaux turquoise du golfe de Messénie, toujours à la recherche de cette authenticité grecque. Elle se laissera surprendre par une gastronomie qui se caractérise par sa simplicité, avec des plats conçus pour être dégustés au milieu d'une grande table conviviale. Au-delà de la simple cuisine, elle vivra une expérience de partage et d'hospitalité, à l'image du célèbre dicton grec : « Symmetochi fagitoú, symmetochi zoís » – « Partager un repas, c'est partager la vie ! ».

Au-delà des produits bruts et populaires que l’on connaît, existe-t-il une vraie gastronomie grecque ? Comment la gastronomie grecque s’appuie sur la richesse de son territoire pour offrir une cuisine qui se modernise et expérimente, tout en conservant un lien fort avec ses traditions ancestrales ?

Les reportages diffusés :

L’art des mezzés

Les panigyri à Icarie et Sifnos

Les deux cuisiniers nomades et sauvages

Cours de cuisine grecque

Un nouveau métier du végétal

Manger et vivre pendant la crise économique.

À suite de cet inédit, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "Echappée belles : Larzac, la terre en partage".