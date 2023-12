"C l’hebdo" samedi 2 décembre 2023 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 2 décembre 2023 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 2 décembre 2023 :

18:55 C L'hebdo

Ultradroite, procès d'Éric Dupond Moretti, retour de Jérôme Cahuzac



Maître Frank Berton, avocat.



Christophe Hondelatte, journaliste.

20:55 C L'hebdo, la suite

Spéciale « Trois mousquetaires »

Invités : Dimitri Rassam, Martin Bourboulon, Camille Rutherford et Julien Frison.