"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Volkswagen Golf VR6 sur RMC Découverte lundi 4 décembre 2023

Lundi 4 décembre 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la 8ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la restauration d'une Volkswagen Golf VR6.

Dans cette 8ème saison captivante, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques !

Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion.

Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix afin de réaliser des bénéfices exceptionnels !

Épisode 14 Volkswagen Golf VR6

Dans cet épisode, Aurélien et Gerry s'attaquent à l'une des sportives les plus mythiques des années 90, la Volkswagen Golf VR6. Un succès qu'elle doit à son moteur et à son gabarit, car à l'époque une compacte sportive avec un moteur à 6 cylindres, c'était du jamais vu ! Si bien que 30 ans plus tard, la VR6 est devenue un objet de convoitise ultra prisé des amateurs de youngtimers musclés.

Gerry a déniché un exemplaire de 1993 doté d'un toit ouvrant électrique et d'une peinture bordeaux métallisée. Une belle trouvaille, si seulement cette VR6 n'avait pas pris autant de rides : pièces d'origine manquantes, moteur en fin de vie, trains roulants fatigués, peinture en mauvais état... Pour la valoriser sans y laisser de plumes, il va falloir ruser... et mettre la main à la pâte, ou plutôt dans le cambouis !

Mais si cette allemande retrouve sa configuration d'origine et les performances qui font sa renommée, il se pourrait qu'il y ait un beau bénéfice à la clé.