"Nous, les Européens - Îles Canaries, nouvelle porte des migrants vers l'Europe" jeudi 7 décembre sur France 2

Jeudi 7 décembre 2023 à 00:15, Eléonore Gay présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Nous, les Européens". Au sommaire cette semaine : « Les îles Canaries : la nouvelle porte des migrants vers l'Europe ».

Puisqu’il est de plus en plus compliqué de gagner l’Europe par la Méditerranée, les migrants se lancent sur l’Atlantique direction les îles Canaries, une destination plus périlleuse encore. En plein océan, face au Maroc, cette terre espagnole peine à faire face : entre le 1er janvier et le 15 octobre 2023, l’archipel a reçu 23 537 migrants, soit près de 80% de plus que sur la même période l’année dernière.

Les équipes de "Nous, les Européens" sont allées à la rencontre des dirigeants espagnols qui réclament de l'aide à l'Union européenne, laquelle finance de son côté des projets en Afrique pour garder ces terres attractives et donner de l'espoir aux plus jeunes, qui rêvent jusqu'à présent d'Europe.

Le grand reportage

Pour que les jeunes Africains puissent envisager un avenir sur leur continent, encore faut-il leur donner de l’espoir. En Mauritanie, Promopêche, un projet financé par l’Union européenne, pourrait-il servir de modèle ?

Les apprentis sont formés à la pêche traditionnelle, au mareyage, à la transformation du poisson et à la réparation mécanique. La pêche se développe, tous auront bientôt un métier. Tout cela se passe au nord du pays, à Nouadhibou, où d’autres jeunes gardent en tête un objectif bien différent : rejoindre l’Europe par la mer.

Un reportage signé Alexandre Paré et Giona Messina.

Le plateau

Eléonore Gay rencontre ces responsables espagnols en première ligne qui appellent l’Europe à l’aide, ces migrants qui ne rêvent que d’Europe continentale, mais aussi Mario qui, comme d’autres, a choisi de rester aux Canaries pour travailler dans une exploitation agricole en manque de main-d’œuvre.