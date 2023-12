"Appel à Témoins" lundi 11 décembre 2023 sur M6 : voici les 3 nouvelles affaires non élucidées de ce numéro

Julien Courbet vous donne rendez-vous en direct sur M6 lundi 11 décembre 2023 à 21:10 pour le 6ème numéro de l'émission "Appel à Témoins". Voici les 3 affaires non élucidées qui seront traitées lundi soir dans l'émission.

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses.

Pour son 6ème numéro, "Appel à Témoins" sollicite une fois encore les téléspectateurs afin de résoudre de nouvelles affaires.

Aux côtés de Julien Courbet et Florence de Soultrait, enquêteurs, procureurs, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct.

Les nouvelles affaires non-élucidées dans ce numéro :

Mort mysterieuse meurtre maquillé en suicide // Pontpoint (Oise)

Le 23 novembre 2013, Louis Greth se rend chez sa grand- mère décédée pour nourrir sa biquette. Cette visite n’était pas prévue. 25 minutes plus tard, sa mère le rejoint et le retrouve mort, pendu. L’enquête de police conclut très vite au suicide, or de nombreux éléments restent troublants. Ses jambes sont fléchies au sol, son corps ne pend pas. Le sillon du cordon ne correspond pas à un suicide. Louis a des brûlures de cigarette sur le bras, une entaille sur le nez, ses lunettes sont cassées. Le portail de la maison est mal fermé et une camionnette a été aperçue par une voisine dans la cour pendant que Louis était présent. Un ADN inconnu est retrouvé sur la corde à laquelle Louis est pendu. 4 ans plus tard on retrouve ce même ADN à l’intérieur d’une voiture qui a fait l’objet d’un vol.

APPEL À TÉMOINS > Quelqu’un qui aurait vu cette camionnette quitter les lieux ? Quelqu’un qui a des infos sur les nombreux vols commis dans la région.

Délit de fuite - Fauché par un bâteau qui a pris la fuite // Lac du Bourget (Savoie)

L’après-midi du 9 septembre 2019, Julien Morlot, 31 ans, se rend au lac du Bourget en Savoie, non loin de chez lui, où il aime pratiquer la natation longue distance. Le jeune homme est filmé par une caméra de surveillance sur la berge du lac : il s’équipe avec tout le matériel de sécurité obligatoire, avant de se mettre à l’eau. Peu après, Julien est percuté par un bateau et meurt sur le coup. Le pilote du bateau prend la fuite. Deux témoins avaient échangé avec ledit conducteur quelques minutes avant le drame. Après avoir été classée sans suite en avril 2022, l’enquête a finalement été rouverte par le parquet de Chambéry, grâce au combat du père de Julien.

APPEL À TÉMOINS > Promeneurs, nageurs, navigateurs qui se trouvaient au Lac du Bourget ce jour-là et qui reconnaitraient le bateau et son conducteur ? Quelqu’un à qui l’on aurait fait des confidences ?

Disparition mystérieuse devant son domicile // Angres (Pas de Calais)

Le 17 avril 2016, 12h15. Olivier Cocquempot, père de famille, quitte subitement son domicile d’Angres, à pied. Il échange quelques mots avec son voisin. Un deuxième témoin voit Olivier en train de marcher près d’un parc de jeux. Depuis, l’homme n’a plus donné aucune nouvelle. À 14h, la sœur d’Olivier retrouve sa voiture ouverte devant son domicile, des courses toujours dans le coffre. La maison est vide. La veille, Olivier l’avait appelée pour lui dire d’appeler la police car il était en danger. Olivier Cocquempot avait semble-t-il des dettes, il jouait beaucoup au PMU. Aurait-il cherché à échapper à ses débiteurs en disparaissant volontairement ? Du côté de ses sœurs et de sa mère, on penche plutôt pour un crime perpétré dans la sphère familiale.

APPEL À TÉMOINS > Quelqu’un qui aurait aperçu Olivier après son départ de sa maison à 12h15 ? Quelqu’un aurait-il recueilli des confidences d’Olivier sur le fait qu’il se sentait en danger ? Ou aurait été témoin d’une dispute l’impliquant ?

Si vous avez des informations à communiquer

Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé est mis à la disposition des téléspectateurs, 5 jours avant le direct et durant et toute l’émission.

L’adresse email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. reste ouverte en permanence.

Une affaire a été résolue lors de la dernière émission

Grâce à la dernière émission du 26 septembre 2023, une nouvelle affaire a pu être résolue : la disparition de Margaux Ferréol, revenue parmi les siens à aix-en-provence (13). Cette jeune fugueuse âgée de 13 ans avait quitté le domicile familial le 11 août 2023. Déplorant que l’enquête n’avance pas plus vite, sa mère avait lancé un vibrant appel à témoins sur le plateau de l'émission.

De nombreux téléspectateurs avaient ensuite appelé le standard de l'émission pour signaler avoir vu Margaux dans différentes communes, témoignages qui se sont avérés exacts par la suite. L’émission Appel à témoins a donc permis de relancer l’enquête car dans les jours qui ont suivi la police a été dessaisie au profit de la gendarmerie. Elle est ensuite rentrée très vite parmi les siens, le 19 octobre 2023, après s’être présentée à la gendarmerie.

Margaux Ferréol est aujourd’hui prise en charge dans un service spécialisé où elle bénéficie de soins adaptés au traumatisme qu’elle a vécu puisqu’elle aurait été enrôlée dans un réseau de prostitution.