"C médiatique" dimanche 10 décembre 2023 : sommaire et invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 10 décembre 2023 à 13:30 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Sommaire et invités reçus dimanche 10 décembre 2023 :

Tous addicts aux réseaux sociaux ?



Bruno Patino, président d'ARTE France.

Pierre Chausse, directeur délégué des rédactions du Parisien.

Jordan Bardella : Opération émancipation ?



Marie-Pierre Haddad, journaliste politique à RTL.

Marie-Virginie Klein, conseillère en communication.

Télévision : un air de nostalgie !

Jean-Luc Lemoine, animateur.