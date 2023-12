"Enquêtes criminelles - L’effrayant complot d’un ado pour tuer son père" sur W9 mercredi 13 décembre 2023

Mercredi 13 décembre 2023 à 21:05 sur W9, Nathalie Renoux vous proposera un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « L’effrayant complot d’un ado pour tuer son père ».

Draguignan (Var), le 24 avril 2020. Il est un peu plus de midi lorsqu’un adolescent de 15 ans alerte les secours. Il raconte qu’il vient de fuir de chez lui après avoir entendu une détonation provenant de son jardin. Sur place, un homme est entre la vie et la mort : Sylvain P., le propriétaire des lieux, un rentier âgé d’une cinquantaine d’années. Grièvement blessé d’une balle dans la tête, il décède lors du trajet le menant à l'hôpital. A priori il n’a aucun ennemi… Sauf au sein de son propre foyer.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est Kévin, le propre fils de la victime, celui qui a prévenu les secours, qui est à l’origine de sa mort. Depuis de longs mois, les relations père-fils sont explosives : Kévin, en décrochage scolaire, était revenu vivre chez son père mais ce nouveau cadre de vie très strict ne lui convenait pas. L’adolescent, capricieux et difficile, multipliait les crises de colère et même les fugues. Mais de là à l’imaginer en commanditaire de meurtre…

Pourtant, l’enquête va révéler que, pour mettre la main sur la fortune de son père, Kévin va solliciter plusieurs camarades, leur proposant des sommes colossales pour exécuter le contrat. C’est finalement l’un d’eux, Erwan, qui va se charger de la basse besogne. Mais les motivations qu’il va avancer sont pour le moins troublantes…

En seconde partie d’émission, "Enquêtes criminelles" reviendra sur la mort de Clément Brisse, 16 ans. Pendant de longs mois, le lycéen a été harcelé et martyrisé par des camarades. Un supplice qui a pris fin le 30 mars 2017, lorsqu’il a été retrouvé sans vie non loin de l’établissement d’Ham (Somme) où il étudiait.

Christelle et Francis, les parents de Clément, sont convaincus que leur fils aurait été incapable de se donner la mort. Selon eux, il aurait été tué par l’un des camarades dont il était devenu le bouc émissaire. Et en effet, les premiers pas de l’enquête révèlent que le jour de sa mort, Clément a reçu des coups de couteau au cou et au ventre : il ne s’est donc pas suicidé ! Seulement, l’arme du crime est introuvable… et surtout, ce ne sont pas les suspects qui manquent parmi les élèves.

Alors, qui s’en est pris à l’adolescent et pourquoi ? Comment a-t-on pu laisser un tel drame se produire ?