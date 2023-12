"C médiatique" dimanche 17 décembre 2023 : sommaire et invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 17 décembre 2023 à 13:30 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Sommaire et invités reçus dimanche 17 décembre 2023 :

Un duo de choc !



Alain Marschall et Olivier Truchot, présentateurs des Grandes Gueules sur RMC.

Les tops et flops de com' 2023



Gaspard Gantzer et Franck Louvrier.

Un super champion des jeux TV, il cartonne chaque semaine



Cyril Féraud, qui présentera le premier numéro de "The Floor, à la conquête du sol" le 30 décembre prochain sur France 2.