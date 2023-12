"C dans l'air" samedi 16 décembre 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 16 décembre 2023 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Les invités / experts :

Corinne Jolly, présidente de PAP - Particulier à Particulier.

Robin Rivaton, économiste, membre du conseil scientifique de la Fondapol.

Jean-Laurent Cassely, journaliste, essayiste, spécialiste des modes de vie et des questions de territoire.

Sandra Hoibian, directrice générale du CREDOC.

Le thème de l'émission : Crise immobilière : que peut faire l'Etat ?



C'est une crise mondiale. L'inflation et la hausse des taux d’intérêt mettent le marché du logement sous tension partout dans le monde. En France, la chute du nombre de transactions est généralisée, avec une baisse de presque 20% sur un an, et même de 34% en Ile-de-France. Les acteurs du bâtiment estiment que la crise pourrait entraîner 150 000 suppressions d’emplois dans le secteur ces deux prochaines années.

Dans ce contexte, le ministre de l'économie Bruno Le Maire veut plus de souplesse dans l’attribution de crédits immobiliers. Il a notamment rallongé la durée d’emprunt à 27 ans pour les achats avec des travaux de rénovation, contre 25 actuellement. Plusieurs catégories d’acquéreurs sont alors intéressées par l'achat de logements énergivores. Les foyers modestes et les primo-accédants peuvent ainsi envisager plus facilement d’entrer sur le marché de l’accession en bénéficiant de la baisse de prix effectuée sur les passoires énergétiques.

Avec "MaprimeRenov", depuis 2020, plus d’un million et demi de Français ont été accompagnés dans leurs travaux de rénovation énergétique depuis 2020. Alors que l'interdiction de louer les logements trop énergivores se profile à horizon 2025, Elisabeth Borne vient d'annoncer le renforcement du dispositif en doublant les crédits qui lui sont consacrés" : quatre milliards d'euros d’aide de l’Etat alloués dès 2024 à "MaprimeRenov". Mais de nombreuses arnaques et fraudes existent concernant cette prime. De faux artisans créent notamment des sociétés pour duper leurs victimes et toucher la prime sans rien installer.

La crise du logement a pour effet de tendre encore plus le marché locatif, alors que la construction de logements sociaux tourne au ralenti. Le nombre de ménages en attente d'un logement social atteint aussi des records et chaque nuit, en France, 330 000 personnes dorment à la rue, dont près de 3 000 enfants. Associations, maires de métropole et députés, y compris de la majorité, appellent le gouvernement à agir, rappelant l’engagement d'Emmanuel Macron en 2017 : « La première bataille, c’est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d’ici à la fin de l’année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C’est une question de dignité. » avait-il dit alors.

Alors, comment endiguer la crise immobilière ? Comment se protéger des arnaques à la prime Rénov' ? Que peut faire le gouvernement pour les enfants à la rue ?

