"Chroniques criminelles - Meurtres à Noël : Quand le crime s'invite au réveillon" samedi 23 décembre 2023 sur TFX - Vidéo

Samedi 23 décembre 2023 à 21:05 sur TFX, Karine Ferri vous proposera de voir ou de revoir le numéro spécial du magazine “Chroniques criminelles” : « Meurtres à Noël : Quand le crime s'invite au réveillon ».

“Chroniques criminelles”, le magazine consacré aux faits divers troublants et aux grandes affaires criminelles, propose cette semaine un numéro entièrement consacré aux crimes qui se sont déroulés le jour de Noël.

Pour la plupart d’entre nous, Noël rime avec « famille », « dîner » et « cadeaux ». Mais parfois, cette fête de fin d’année peut aussi se transformer en cauchemar… Comment les meurtriers en arrivent-ils à de telles extrémités en ce jour si particulier ? Pourquoi choisissent-ils cette date précisément pour commettre l’irréparable ?

Dans ce document, découvrez trois terribles affaires qui ont fait la Une des médias.

L’affaire JonBenèt Ramsay : Une mini-miss de 6 ans, connue de l’Amérique toute entière, retrouvée étranglée dans la cave de la maison familiale la nuit du 25 décembre 1996. Qu’est-il arrivé à « Little Miss Sunshine » ? A-t-elle été victime d’un prédateur attiré par sa célébrité ? A moins qu’il ne faille chercher le coupable parmi les occupants de la maison ? Un drame aux multiples rebondissements qui, 25 ans après les faits, n’a toujours pas livré tous ses secrets.

L’affaire Jamie Larson : Une jeune photographe découverte dans sa baignoire le 25 décembre 2012, un couteau planté dans le corps. Les premières constatations effectuées dans son appartement indiquent qu’il n’y a pas eu d’effraction. A priori, Jamie connaissait donc son meurtrier ou bien l’a laissé entrer. La veille au soir, elle avait passé le réveillon avec des amis dans un bar. Le meurtrier est-il l’un d’entre eux ? A moins que son petit ami Ted, avec qui elle était en froid, ait quelque chose à voir avec ce crime odieux.

L’affaire Lisa Weaver : Une jeune femme sans histoires qui se volatilise le soir de Noël 1987 à Long Island, près de New York. Pour sa famille, c’est l’incompréhension… Rien, dans sa vie amoureuse et professionnelle, ne permet de comprendre cette disparition. Et quand son cadavre démembré est découvert 5 jours plus tard dans des sacs poubelles, à Long Island, c’est le choc. Lisa a-t-elle croisé la route d’un tueur fou ? Avait-elle des ennemis ? Lorsque la vérité éclate enfin, c’est une ville toute entière qui est anéantie…

Trois affaires tragiques, trois destins brisés… et au final, trois meurtres, tous perpétrés le jour de Noël.

Plongez au cœur d'un réveillon un peu spécial, grâce à ce document inédit de “Chroniques criminelles” raconté par Jacques Pradel.