"C dans l'air" samedi 23 décembre 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Les invités / experts :

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L’Usine Nouvelle.

Flavien Neuvy, économiste, directeur de l’Observatoire Cetelem.

Pascale Hébel, directrice associée chez C-Ways, spécialiste des questions de consommation.

Géraldine Houdayer, journaliste à France Bleu.

Le thème de l'émission : Noël : des célébrations frappées par l'inflation



Si Noël arrive à grands pas, la situation économique n'est pas clémente pour les Français. En cette fin d'année, ils sont, comme depuis de nombreux mois, mis à l'épreuve de l'inflation. Cette période festive voit en effet se poursuivre le phénomène de hausse généralisée des prix, à l'œuvre depuis déjà deux ans. Dans le secteur de l'alimentation, cette hausse a même culminé à 21,3 % en octobre dernier. Si le gouvernement a fait adopter, en novembre, une loi anti-inflation pour mettre les pendules à l’heure, les consommateurs ont continué de se serrer la ceinture. Avec toujours le même objectif : réduire les dépenses, ou plutôt éviter qu'elles n'augmentent trop. Pour cela, ils consomment moins et se rendent là où les prix sont les moins élevés.

La fin d'année reste néanmoins synonyme d'une hausse des dépenses, avec notamment les achats de jouets de Noël. C'est la période cruciale pour ce secteur. Les vendeurs et producteurs y font leur plus gros chiffre d'affaires de l'année. Cette période est d'autant plus importante en cette année 2023 que les neuf premiers mois de l'année ont été compliqués. Le chiffre d'affaires du secteur a en effet enregistré un recul de 4,5% par rapport aux neuf premiers mois de 2022, selon le cabinet Circana. Le marché a également évolué, avec l'envolée des ventes des jouets de seconde main. La vente de jouets d’occasion n’est en effet plus un marché de niche. Bien au contraire, la filière connaît un véritable essor, tirée par des parents sensibilisés aux enjeux écologiques ou qui, inflation oblige, cherchent tout simplement à optimiser leur pouvoir d’achat. La tendance est devenue particulièrement visible en cette période de Noël.

Cette période de fête est aussi synonyme d'une augmentation du nombre d'arnaques. Les escrocs ne prennent pas de vacances, notamment avec tous les colis livrés durant cette période. De nombreux Français ont reçu un message leur indiquant que le transporteur a tenté de leur livrer un colis, et qu’il attendait des instructions pour sa livraison ou demande le paiement de frais de douane. Le lien envoyé les redirigeant vers un site frauduleux ressemblant fortement à celui du transporteur.

Les arnaques en ligne se multiplient également. Entre octobre et novembre, le nombre de plaintes pour faux sites internet a augmenté de 25% sur la plateforme Thésée, créée par l’office anti-cybercriminalité de la police judiciaire.

Des escrocs créent de toute pièce des interfaces, sur lesquelles ils proposent la vente de vêtements, de jouets, de livres, ou tout autre produit. Au moment de l’achat, ils récupèrent l’argent et les codes bancaires, sans que les clients ne reçoivent jamais leur produit. Il n’y a pas que des arnaqueurs professionnels qui montent ces escroqueries : des débutants s’y mettent aussi. Car aujourd'hui, créer un site internet se fait en quelques minutes, à l'aide de sites clefs en main ou désormais également grâce à l’intelligence artificielle.

S'il est une partie de la population qui ne connaît pas la crise, ce sont les ultra-riches. Leur fortune cumulée a encore augmenté cette année. Une équipe de C dans l'air s'est rendue à lur rencontre dans le prestigieux hôtel George V, à deux pas des Champs-Elysées, au cœur du très chic VIIIe arrondissement de Paris.

