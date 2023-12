"C dans l'air" mardi 26 décembre 2023 : les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mardi 26 décembre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 26 décembre 2023, Axel de Tarlé recevra : Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l’Espagne.

Philippe Crevel reviendra sur l'année 2023 sur le plan économique et financier. Quelles ont été les performances de la Bourse et notamment des grandes entreprises françaises ? Comment se porte le marché immobilier, marqué par une forte gausse des taux d'intérêt ? Tout cela dans un contexte géopolitique perturbé, entre guerre en Ukraine et au Proche-Orient, et donc dans une situation incertaine pour les investisseurs.

Il reviendra également sur le rapport des Français à l'épargne et à la finance. Selon une récente étude de l'Association des marchés financiers (AMF), les Français épargnent en moyenne 268 euros par mois, contre 244 euros en 2022, et 30% d'entre eux économisent moins de 100 euros par mois. 55 millions de Français ont un livret A, actuellement gelé à 3%, un placement très sollicité, mais qui pourtant rapporte moins que l'inflation, estimée à 3,5% sur un an. Des Français qui sont 58% à être propriétaires de leur résidence principale, dans un contexte où les prix de l'immobilier ont baissé de 5% sur un an. Du côté des placements financiers, les jeunes sont les plus enclins à prendre des risques pour gagner de l'argent. 43% des moins de 35 ans se disent intéressés par investir dans des actions en bourse en 2024, contre 25% des plus de 55 ans.

Philippe Crevel évoquera aussi l'année 2024. Si 2023 a été une année faste pour les performances boursières - +15% pour le Cac 40 - , que faut-il attendre l'an prochain ?

17:45 "C dans l'air"

Alex de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI.

Marianna Perebenesiuk, journaliste franco-ukrainienne indépendante.

Charles Hacquet, rédacteur en chef du service Monde de L’Express.

Le thème de l'émission : Guerre en Ukraine



Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.