"Echappées Belles - La Suisse, de village en village" samedi 30 décembre 2023 sur France 5 - Vidéo

Samedi 30 décembre 2023 à 21:05, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine "Echappées Belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmène en Suisse.

Niché au cœur de la verdoyante vallée de la Sarin et situé à quelques pas du Parc des Gruyères, Rougemont est le village suisse par excellence. Avec ses chalets centenaires et nichés au cœur d’une vallée montagnarde, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il ait été élu plus beau village de Suisse en 2017…

Ismaël Khelifa marche dans les rues de Rougemont au milieu des imposants chalets de bois. C’est sur la place du village en face de l’église et du château de Rougemont qu’il fait la rencontre de Sabine, hôtelière et enfant du pays.

Situé dans les Alpes vaudoises entre les régions de Gruyère et Gstaad, le Pays-d’En-haut forme quatre villages authentiques que l’on peut découvrir par les airs et dans l’assiette !

Avec Marco, directeur du musée et guide de haute montagne, Ismaël découvre l'histoire de Grindelwald , porte d’entrée pour observer les alpes Bernoises. Un des paysages montagneux les plus spectaculaires d’Europe. En raquette, ils vont se rapprocher du glacier Aletsch, pour s'y rendre ils vont emprunter le Jungfraujoch, la station de chemin de fer la plus haute d'Europe dont le terminus dépasse les 3 000 mètres d'altitude.

Au cœur historique du Saanenland, une commune qui regroupe plusieurs villages de l'Oberland bernois, les villages Saanen et de Gruben ont su protéger leurs patrimoines et leurs artisanats. Tous les ans, un grand saut d’un siècle a lieu. Comme par magie, toute la commune replonge dans les années 1884 à 1914, à une époque qui a vu le tourisme alpin prendre son essor.

Perché sur une terrasse ensoleillée à 400 mètres au-dessus de la vallée de Lauterbrunnen et accessible uniquement en train, Wengen est un village bernois où il fait bon vivre. Le village est également le berceau national du curling, un sport traditionnel et aujourd’hui pratiqué par les habitants dans de nombreux villages suisses.

Les reportages diffusés :

Carte d'identité des villages suisses.

L'Appenzeller, l'autre star des fromages suisses.

La Suisse en train.

Gstaad, un village avant tout.

La vie dans un village isolé en hiver.

Silvesterklausen à Urnäsch, la nouvelle année dans le canton d'Appenzell.

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera "Échappées belles : Chili, l'esprit nature".