"Sept à Huit" dimanche 31 décembre 2023 sur TF1 : sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 31 décembre 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 31 décembre 2023 :

À la rencontre de l'ours blanc en Arctique.



Embarquement pour une croisière en Arctique : le grand frisson au pays de l'ours blanc.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 31 décembre 2023 :

Immersion à La Coupole.

Sept à Huit vous propose un voyage gourmand dans l'une des célèbres brasseries parisienne.

Les îles Turks et Caïcos.

C'est un archipel de rêve dans les Caraïbes, les grandes fortunes américaines en ont fait leur paradis.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Vincent Lagaf'.



Son enfance dans une famille adoptive, et ses retrouvailles avec sa mère biologique.