"C dans l'air" mercredi 3 janvier 2024 : les invités reçus par Maya Lauqué sur France 5

Maya Lauqué vous donne rendez-vous ce mercredi 3 janvier 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 3 janvier 2024, Maya Lauqué recevra : Laurent Nuñez, préfet de police de Paris.

Ces dernières semaines, plusieurs personnalités ont été agressées chez elles, brutalisées et dévalisées parfois sous les yeux de leurs enfants. L’animateur Bruno Guillon a été braqué et séquestré chez lui, fin septembre, la chanteuse Vitaa a été victime d’un braquage et d’une séquestration avec sa famille à Rueil-Malmaison fin décembre, le gardien de but du PSG Alexandre Letellier a lui été victime d’une tentative d’extorsion sous la menace d’une arme en réunion à la mi-décembre.

Ces home-jacking se multiplient. L’Île-de-France a été le théâtre de 46 520 cambriolages en 2022, soit 7,9 pour 1 000 logements, un taux supérieur de deux points à la moyenne nationale. Pour l’Insee, ce chiffre est peut-être lié à la forte urbanisation de la région, une donnée qui favorise de façon générale les cambriolages. Paris est plus particulièrement touchée. Le nombre d’infractions a augmenté en 2022, sans pour autant atteindre le niveau de 2019, avant la crise sanitaire. L’impact des réseaux sociaux est un des facteurs de ces cambriolages. Pour Philippe Franchet, commissaire de police, chef de la brigade de répression du banditisme à la direction régionale de la police judiciaire de Versailles, ils "sont des réseaux de renseignement très importants pour la criminalité et le home-jacking".

Laurent Nuñez dressera le bilan de l’année 2023 sur la délinquance, les vols et les violences à Paris et reviendra sur le dispositif de sécurité des JO de Paris 2024.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Vincent Hugeux, journaliste indépendant, essayiste, spécialiste des enjeux internationaux.

Isabelle Lasserre, rédactrice en chef adjointe au service international du Figaro, correspondante diplomatique.

Guillaume Ancel, ancien officier de l’armée française, écrivain.

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Info et France Inter, spécialiste des questions internationales.

Le thème de l'émission : Après l’assassinat du numéro 2 du Hamas… l’embrasement ?

L'élimination du numéro 2 de la branche politique du Hamas et d'au moins six autres cadres du mouvement islamiste, par Israël, mardi, dans la banlieue sud de Beyrouth, ravive les craintes d’une extension régionale du conflit. Car si depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre, les échanges de tirs entre le Hezbollah libanais et l’armée israélienne sont quasi-quotidiens, ils étaient jusqu’ici limités à la zone frontalière. Là il s’agit de la première attaque israélienne menée directement dans le bastion du parti pro-iranien depuis la guerre de l'été 2006 opposant les deux ennemis déclarés.

Mardi soir, le Hezbollah a qualifié dans un communiqué l’attaque israélienne "de grave agression contre le Liban" et a prévenu que l’assassinat de Saleh al-Arouri "ne restera pas sans riposte ou impuni". Le secrétaire général du parti chiite, Hassan Nasrallah, doit prononcer, ce mercredi soir, un discours très attendu.

De son côté, le gouvernement israélien avait besoin d’éliminer une figure de premier plan du Hamas, comme il l’avait promis en représailles aux attaques du 7 octobre. Il ne l’a pas obtenu jusqu’ici dans la bande de Gaza, malgré un pilonnage intensif et plus de 21 000 palestiniens morts. L’élimination du numéro deux du bureau politique sert un Premier ministre israélien décrié qui avait affiché comme objectif de détruire le Hamas et de libérer tous les otages. Ce qu'il n'a pas encore atteint. La pression est énorme de la part d'une partie de l'opinion publique alors que petit à petit, les récits et les preuves dévoilent un peu plus les atrocités, viols et agressions sexuelles commis par le Hamas lors de son attaque le 7 octobre, dans une société plus traumatisée et polarisée que jamais.

Alors que vont faire le Hezbollah libanais et les Houthis yéménites, alliés de l’Iran ? Retenue ou escalade ? Depuis mardi, l’armée israélienne dit se préparer "à tout scénario" dans un pays placé en état d'alerte maximale alors que les tensions montent également en mer Rouge, une zone qui se militarise...

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.