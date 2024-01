"Enquête Exclusive - Jamaïque, la perle des Caraïbes aux mains des gangs" dimanche 7 janvier 2024 sur M6

Dimanche 7 janvier 2024 à 23:10, Bernard de la Villardière vous proposera un nouveau numéro du magazine "Enquête Exclusive". Le document diffusé cette semaine : « Jamaïque, la perle des Caraïbes aux mains des gangs ».

Perle des Caraïbes, la Jamaïque attire chaque année des millions de visiteurs. Mais l’insécurité n’a jamais été aussi forte sur l’île, aujourd’hui de plus en plus fracturée. D’un côté, de luxueuses zones touristiques ; de l’autre, la violence grandissante des gangs et un taux de criminalité parmi les plus élevés au monde.

Au cœur de Kingston la capitale, les bandes rivales s'imposent et deviennent incontrôlables. Les forces de l’ordre, sans moyens d’action et corrompues, sont dépassées. Pour lutter contre la criminalité, les sociétés privées de sécurité se sont multipliées. Aujourd’hui, elles disposent d'effectifs plus nombreux que ceux de la police. À quelques kilomètres des ghettos tenus par les gangs, à l’abri derrière des murs sécurisés de plusieurs mètres de haut, des dizaines d’hôtels de luxe proposent des services cinq étoiles. Hébergements d'exception, excursions VIP et fêtes délirantes, rien n’est impossible avec un budget XXL.

Parmi les nouveaux attraits « touristiques » de la Jamaïque, les drogues légales, comme le cannabis, qui génère une industrie florissante et se cultive dorénavant dans des usines high-tech. Mais aussi, depuis peu, la nouvelle substance à la mode : la psilocybine. Cet hallucinogène, interdit presque partout dans le monde, est issu d’un champignon. Il provoque un « trip psychédélique ». Ici, on affirme qu’il est également efficace pour soigner les dépressions ou certaines addictions. Des fermes pour cultiver le petit champignon miracle naissent un peu partout en Jamaïque. De nombreux médecins et guérisseurs nord-américains envoient désormais leurs clients se faire traiter sur l’île avec des séjours à 9 000 euros la semaine.

Entre palaces privés, soirées sous champignons hallucinogènes et règlements de compte entre gangs armés, enquête sur l’île la plus surprenante des Caraïbes.