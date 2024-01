"Sept à Huit" dimanche 7 janvier 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 7 janvier 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 7 janvier 2024 :

Le business Pokemon.



Des cartes vendues des dizaines de millier d'euros l'unité. L'étonnant business Pokemon qui enflamme collectionneurs et spéculateurs.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Téléphone reconditionnés.

Ils sont 20 à 50% moins chers qu'un appareil neuf. Le succès des téléphones reconditionnés qui recèle parfois de mauvaises surprises.



Les rebelles de Hong-Kong.

Le courage et la peur à Hong-Kong. Document exclusif après de ces rebelles que Pékin cherche à les faire taire.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Clémentine Célarié.



La comédienne raconte son face à face avec le cancer.