"Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger" sur TFX mercredi 10 janvier 2024 - Vidéo

Après le succès de la première saison, "Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger" revient plus fort que jamais sur TFX mercredi 10 janvier 2024 à 21:05 pour un nouvel inédit.

Dans cette seconde saison inédite, un nouvel hangar, de nouvelles familles, des maisons avec un désordre XXL et de belles histoires qui nous toucheront en plein cœur.

Ranger sa maison, c’est ranger sa vie…

Pourtant dans nos maisons, nous entassons tous des centaines, des milliers d’objets, sans en avoir toujours besoin. Pour certains, cette incroyable accumulation d’affaires devient invivable.

Afin de remettre de l’ordre dans leur maison et dans leur vie, "Détox ta maison" va aider des familles à vider / trier / ranger et tout ça en 7 jours !

Avec une solution radicale : vider l’intégralité de leur habitation et l’exposer sous leurs yeux dans un immense entrepôt de 1000m².

L’objectif : créer un électrochoc pour faciliter le tri. En voyant ainsi tout ce qu’elles possèdent dans leur maison, ces familles découvriront, stupéfaites, à quel point elles ont entassé tant de choses inutiles. Un dispositif spectaculaire et nécessaire pour qu’elles prennent conscience que posséder 685 peluches, 262 produits ménagers, 48 tubes de colle ou encore 482 DVD est hors-normes.

Les familles devront se débarrasser elles-mêmes de 50% de leurs affaires, en gardant vraiment l’essentiel et surtout, en se séparant enfin du superflu.

Au choix, ils déposeront leurs affaires dans la case à vendre, ou bien celle à recycler mais surtout, ils auront la possibilité de donner à une association et faire ainsi des heureux !

Cette lutte anti-gaspillage et ces écogestes sont autant écologiques qu’économiques.

Pour les aider dans cette incroyable expérience, une équipe de choc a été constituée :

Elodie Villemus, spécialiste de l’organisation d’événements et elle-même passionnée par l’ordre et la décoration, sera une cheffe d’équipe au grand cœur.

Johanna Labretonnière est home organiser de profession depuis plus de 4 ans, cette experte en rangement et jeune maman a une vraie passion pour les astuces et méthodes de rangement.

Pierre-Henri Le-Defond que tout le monde appelle PH, est menuisier agenceur. Son truc en plus : créer des meubles sur-mesure et optimiser l’espace, et si possible en recyclant le mobilier déjà présent.

7 jours pour offrir à sa maison une vraie détox !

Dans cet épisode, nous suivrons Sandra, Illona et Hugo.