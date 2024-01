"C dans l'air" lundi 8 janvier 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 8 janvier 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 8 janvier 2024, Caroline Roux recevra : Olivier Babeau, économiste, professeur à l’Université de Bordeaux, président-fondateur de l’Institut Sapiens et auteur de "La tyrannie du divertissement" aux éditions Buchet-Chastel.

Après avoir enchaîné, ces dernières années, une crise sanitaire historique, une inflation record, un cataclysme énergétique, sans oublier des désordres climatiques et géopolitiques exceptionnels, il ne sera pas trop difficile de faire mieux.

Dans ce contexte, Olivier Babeau reviendra sur le recul de l’inflation, résistance du marché de l’emploi, la montée en puissance de la transition énergétique… Bref, sur ce qui nous attend en ce début d’année 2024.

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Carl Meeus, rédacteur en chef du Figaro Magazine.

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au Cevipof.

Soazig Quemener, rédactrice en chef de La Tribune Dimanche.

Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'Ifop.

Elisabeth Borne est attendue demain dans le Pas-de-Calais, après avoir été convoquée dimanche soir par Emmanuel Macron à l’Elysée pour discuter "des dossiers importants du moment", alors que les rumeurs d’un remaniement se font de plus en plus insistantes depuis le report la semaine dernière du premier Conseil des ministres de l'année 2024. Ce changement d’agenda inexpliqué, à la lueur des récents événements politiques, a tout de suite relancé les spéculations sur un large remaniement au sein du gouvernement, voire d’un changement de locataire à Matignon. Et depuis, plusieurs noms circulent avec insistance : Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées, venu des rangs de la droite, Julien Denormandie, ancien ministre de l’agriculture et "marcheur" historique venu de la gauche mais aussi Gabriel Attal, actuel ministre de l’Education nationale.

Le président de la République, lui, ne semblait toujours pas avoir pris de décision, et comme d'habitude, il laissait planer les doutes sur son calendrier et sur ses potentiels favoris pour constituer une nouvelle équipe. Ce week-end, il a pris le temps de consulter. Il a notamment reçu les conseils de François Bayrou pour qui "il faut du changement dans l’architecture du gouvernement".

Finalement, Elisabeth Borne est une nouvelle fois reçue cet après-midi à l’Elysée… Alors un nouveau casting gouvernemental va-t-il être dévoilé dans les prochaines heures ? Les ministres de l’aile gauche résisteront-ils quelques semaines après leur fronde sur la loi immigration ? Qui à Matignon pour donner un nouveau souffle au quinquennat d’Emmanuel Macron et mener la future campagne des élections européennes ?

