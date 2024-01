"C dans l'air" mardi 9 janvier 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 9 janvier 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 9 janvier 2024, Caroline Roux recevra : Anne Toulouse, autrice de « L'art de "trumper" ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde ».

La campagne de Donald Trump est bien lancée, avec son cortège de moqueries, d’imitations et d’imprécisions. Emmanuel Macron en a été la cible, samedi, dans un meeting de campagne en Iowa, Etat-clé qui sera le premier à voter pour les primaires républicaines le 15 janvier. "Macron, vous connaissez Macron ? C'est un type très gentil, vraiment très gentil", a débuté l’ancien président américain devant un public hilare. "La France allait prélever, vous connaissez cette histoire, 25 % sur les entreprises américaines qui feraient des affaires en France"….

Depuis l'élection de Donald Trump en 2016, les campagnes présidentielles traditionnelles n'existent plus, nous sommes entrés dans le royaume de la "trumperie". La politique est devenue un show outrancier dans lequel les institutions sont méprisées.

Donald Trump a imposé X (ex-Twitter) comme un véhicule sans filtre mettant la parole présidentielle au même niveau que la logorrhée qui se déverse sur les réseaux sociaux.

Alors que des clones de Trump ont vu le jour : Jair Bolsonaro, Boris Johnson... Les partis classiques assistent à cette évolution avec une sorte de fascination-répulsion, et ne peuvent s'empêcher d'en emprunter quelques traits.

Anne Toulouse viendra nous décrypter ce qu'elle appelle "l'art de "trumper" ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde".

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Hervé Gattegno, directeur de la rédaction de Radio Classique.

Yaël Goosz, éditorialiste, chef du service politique à France Inter.

Nathalie Schuck, grand reporter au Point.

Bernard Sananès, politologue, président de l’Institut de sondage Elabe.

Le thème de l'émission :

Après de longues heures d'attente, le suspense s'est achevé ce mardi en fin de matinée : Gabriel Attal a été nommé Premier ministre. Il devient à 34 ans le plus jeune chef de gouvernement de la Vème République. Une ascension fulgurante pour ce fidèle d’Emmanuel Macron, devenu en 2017 député à 28 ans puis secrétaire d’Etat, porte-parole du gouvernement, ministre délégué chargé des Comptes publics et ministre de l’Education nationale. C’est d’ailleurs depuis ce ministère qu’il a tenu ce matin, avant sa nomination, une visioconférence devant 14.000 chefs d'établissements scolaires.

Populaire dans les sondages, aujourd’hui considéré comme l’une des personnalités politiques préférées des Français, il quitte la rue de Grenelle après seulement cinq mois à la barre du plus gros ministère de l’Etat et prend la suite d’Elisabeth Borne à Matignon. Une nouvelle page s’ouvre et de nombreux défis l'attendent dont notamment les prochaines élections européennes de juin 2024.

Mais d'abord, Gabriel Attal va devoir composer un gouvernement qui respecte les équilibres politiques, géographiques mais aussi en termes de parité. Alors qui va rester ? Qui va partir ? Qui va rentrer au gouvernement ? Le casting de la nouvelle équipe gouvernementale ne devrait être annoncé que dans les prochains jours.

D’ici là, Gabriel Attal effectuera un premier déplacement cet après-midi dans le Pas-de-Calais auprès des Français touchés par les inondations. Il y rejoindra l’actuel ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, déjà sur place, alors que dans l’opposition les réactions politiques se multiplient. Plusieurs parlementaires, des insoumis au chef du parti socialiste, demandent au nouveau chef du gouvernement de solliciter la confiance du Parlement, et menacent de déposer une motion de censure si cette tradition, non-obligatoire, n’est pas respectée.

Alors y-t-il un risque de motion de censure ? Pourquoi y a-t-il eu autant de temps entre la démission Elisabeth Borne et la nomination de son successeur Gabriel Attal ? Cette promotion a-t-elle été contestée en coulisses par Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Edouard Philippe et Alexis Kohler ? Après s’être opposé à l’hypothèse Lecornu à Matignon, comment François Bayrou veut-il peser sur la suite du quinquennat ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.