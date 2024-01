"C dans l'air" vendredi 12 janvier 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 12 janvier 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 12 janvier 2024, Axel de Tarlé recevra : Valérie Niquet, politologue, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique.

Les élections présidentielle et législatives, qui doivent avoir lieu samedi 13 janvier à Taïwan, se dérouleront à l’ombre de la rivalité sino-américaine. Leur résultat pèsera sur cette rivalité. Mais celle-ci et le besoin pour les deux grandes puissances de rester en paix sont de nature à restreindre les options des candidats et à déterminer l’avenir de la République de Chine, le nom officiel de l’île.

Valérie Niquet reviendra sur les enjeux de ces scrutins.

Les experts invités :

Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos.

Guillaume Daret, grand reporter au service politique de France Télévisions.

Louis Hausalter, journaliste politique au Figaro.

Laure Salvaing, directrice générale de sondage Verian.

Le thème de l'émission : Macron : à droite... et adroit ?



Cap à droite toute ! Après plusieurs jours d’hésitation, l’exécutif a dévoilé hier soir la composition du gouvernement de Gabriel Attal. Une équipe pour l’instant composée de onze ministres et trois ministres délégués, soit quatorze membres mais qui devrait dans les jours à venir être complétée par la nomination de secrétaires d’Etat. Pour l’heure on trouve sept femmes, mais seulement quatre sont ministres sur les onze, et parmi elles Catherine Vautrin, ancienne ministre sous Jacques Chirac, pressentie pour être Première ministre, en mai 2022, avant qu’Emmanuel Macron ne change d’avis au profit d’Elisabeth Borne. Cette fois, elle fait son entrée au gouvernement et se voit confier un ministère aux attributions extrêmement larges : travail, santé et solidarités. L’autre femme à faire une entrée fracassante au gouvernement, c’est l’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy Rachida Dati. Dans la foulée de sa nomination au ministère de la Culture, elle a été exclue de son parti, Les Républicains, par le président Eric Ciotti.

L'ancien secrétaire général de Renaissance, Stephane Séjourné a lui été nommé ministre des Affaires étrangères. Amélie Oudéa-Castéra prend tête d’un super ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Prisca Thévenot, jusque-là secrétaire d’Etat à la jeunesse, est promue au porte-parolat et Marie Lebec devient ministre déléguée aux Relations avec le Parlement. Surtout les poids lourds du gouvernement Borne - Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti, Fabien Lecornu, Marc Fesneau – sont tous maintenus en poste.

Un gouvernement composé de ministres qu’Emmanuel Macron souhaite "révolutionnaires" et qui n’a jamais autant penché à droite depuis 2017. Huit ministres sur quatorze ont autrefois été encarté UMP ou LR. L’Elysée continue de soutenir que le dépassement des clivages n’est pas enterré mais dans les faits Emmanuel Macron rompt avec ce qu’il restait de son aile gauche dont l’attitude l’avait ulcéré au moment de la loi immigration. De quoi faire grincer des dents à l'aile gauche de la Macronie, qui pourrait être à l'origine d'une fronde chez Renaissance mais aussi du Modem de François Bayrou qui menacerait en coulisse de présenter sa propre liste aux élections européennes.

Alors comment vont réagir l’aile gauche de la macronie et le Modem de François Bayrou ? Le gouvernement Attal, un coup politique ? Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal promet "de l'action" et "des résultats". Il est d’ores et déjà très attendu sur les questions économies et sociale en ce début d’année marqué par les négociations salariales et un nombre de faillites d’entreprises au plus haut depuis six ans.

