"Sept à Huit" dimanche 14 janvier 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 14 janvier 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 14 janvier 2024 :

La face cachée de TEMU



Méthodes commerciales agressives, produits parfois de qualité douteuse, la face cachée du chinois TEMU phénomène du e-commerce qui séduit déjà des milliers de clients en France.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 14 janvier 2024 :

"bœuf-carottes": au cœur de la Police des Polices.



Ils enquêtent sur les bavures ou les violences commises par les forces de l'ordre. Document exclusif au cœur de la police des polices.



19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Nathalie Marquay-Pernaut



Un portrait tout en émotion dans lequel elle raconte les derniers jours de son mari Jean-Pierre Pernaut et comment elle vit son deuil.