"Enquêtes criminelles" : l'affaire Angélique Six sur W9 mercredi 17 janvier 2024

Mercredi 17 janvier 2024 à 21:05 sur W9, Nathalie Renoux vous proposera un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « L’insoupçonnable voisin ».

C’est une disparition dont le tragique épilogue a ému la France. En avril 2018, lorsque la jeune Angélique Six, 13 ans, est retrouvée morte après trois jours d’angoisse, le retentissement est immense. Même le footballeur Neymar, l’idole de la fillette, va écrire à la famille pour lui apporter son soutien dans cette épreuve douloureuse à plus d’un titre. Car non seulement les proches d’Angélique ont perdu leur fille, mais en plus ils connaissent le meurtrier… un homme qui, tout le monde l’ignorait, a déjà fait de la prison 22 ans plus tôt.

Tout commence le 25 avril 2018, à Wambrechies (Nord). Alors que la nuit vient de tomber, Angélique Six n’est pas rentrée chez elle. Elle a laissé un mot à ses parents pour les prévenir qu’elle allait rejoindre des copines, mais aucune d’elles ne l’a vue. C’est le témoignage d’un garçon de 10 ans qui va faire basculer l’enquête. L’enfant déclare avoir vu Angélique le jour de sa disparition : elle a été approchée par un homme dans le parc situé tout près de son domicile. Les policiers remontent la piste d’un certain David Ramault, un chauffeur de bus de 45 ans qui a longtemps habité le même immeuble que la famille Six. Problème : l’homme est décrit comme un mari aimant et un papa modèle. Et puis les enquêteurs ont beau fouiller son domicile, ils ne trouvent aucune trace de l’enfant. Seulement, il cache un lourd secret : en 1996, il a été condamné à 9 ans de prison pour le viol d’une enfant de 13 ans. Un crime pour lequel il a été libéré au bout de 4 ans, sans aucune obligation de soins...

"Enquêtes criminelles" reviendra ensuite sur la disparition du petit Habib, 13 mois, en janvier 2014. Depuis que sa mère, Jennifer Dana, l’a confié à son ex-compagnon Mehdi, elle n’a plus revu son enfant. Dernier signe de vie du père de l’enfant : un petit village des Pyrénées, près d’un poste-frontière avec la principauté d’Andorre. Mehdi aurait-il pu fuir à l’étranger avec son fils ?

Malgré l’immobilisme de la police et l’hostilité à peine dissimulée de sa belle-famille, Jennifer Dana va remuer ciel et terre, et même au plus haut sommet de l’État, pour obtenir des réponses…