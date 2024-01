"Sept à Huit" dimanche 21 janvier 2024 sur TF1 : sommaire du magazine - Vidéo

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 21 janvier 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 21 janvier 2024 :

L'étonnant business des colis perdus du e-business



Acheter, au poids et à l’aveugle, des colis qui n’ont pas trouvé leurs destinataires ! Sur internet ou lors de ventes éphémères, l’activité cartonne ces derniers mois. Ceux qui rêvent d’y trouver des trésors sont souvent déçus, mais certains parviennent à gagner de l’argent en revendant leurs trouvailles.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 21 janvier 2024 :

La bataille des enfants Delon

Enregistrements clandestins, et procédures judiciaires, de Genève à Douchy dans le Loiret, enquête sur la bataille des enfants Delon autour de l'héritage de la star.

Un bidonville sur pilotis à Lagos au Nigéria

Une venise de misère à Lagos au Nigéria, un incroyable bidonville sur pilotis où 300 000 personnes mènent une vie de débrouille.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Cyril Lignac.



La réussite hors norme d'un enfant que l'on disait « bon à rien ».