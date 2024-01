"Des racines et des ailes - Venise, entre lagune et carnaval" mercredi 31 janvier 2024 sur France 3

Pour ce numéro inédit du magazine "Des racines & des ailes", diffusé mercredi 31 janvier 2024 à 21:10 sur France 3, Carole Gaessler vous emmène à Venise, à la découverte du plus grand carnaval d’Europe et des richesses de sa lagune.

De la foule des costumés de la place Saint-Marc à l’ambiance feutrée des plus beaux palais vénitiens, nous participerons à cette fête millénaire qui fascine le monde entier. Nous irons dans les coulisses des ateliers de créateurs au savoir-faire unique, qui redonnent au carnaval de Venise son prestige d’antan. Direction ensuite la lagune de Venise et les joyaux méconnus de la Vénétie.

Le carnaval de Venise, 1 000 ans d’histoire

C’est un carnaval exclusif et authentique que la Française Sophie Eustache nous fera vivre. Une plongée dans l’ambiance du XVIIIe siècle avec des passionnés qui nous ouvriront les portes de palais privés où l’on participe en costumes d’époque au Ridotto, ancêtre vénitien du casino.

La créatrice de costumes Antonia Sautter redonne tout son prestige aux bals du carnaval avec son incroyable bal du Doge. Nous assisterons aux derniers préparatifs de cette fête somptueuse. Costumes magnifiques, shows artistiques d’exception, scénographie et décors dignes de la grande époque de la Sérénissime, la styliste vénitienne a l'œil sur tout et supervise chaque détail de son bal.

Le carnaval se joue aussi dans les rues et sur les canaux. Nous partagerons l’émotion de passionnés français, des fidèles du carnaval. Eliane Damlejian n’a pas manqué un carnaval depuis vingt-cinq ans ! Elle crée chaque année un nouveau costume avec l’aide de son mari. Et cette année, elle espère remporter le concours du plus beau costume.

Sur l’île colorée de Burano, les habitants rivalisent de créativité pour faire de leur carnaval populaire le plus festif de la lagune.

Un film d’Aurélia Braud et Gabrielle Dréan pour France TV Presse avec la participation de France Télévisions.

La Vénétie au fil de l’eau

Nous quittons Venise et naviguons au fil du fleuve Brenta, à la découverte des trésors architecturaux et naturels de la lagune et de sa région, la Vénétie.

À Padoue, la rivale de Venise, Magali Boureux, directrice de l’Alliance Française locale, nous fait découvrir cette ville aux 100 fresques classées au patrimoine mondial de l’Unesco. La chapelle des Scrovegni, l’un des joyaux de la Vénétie, est entièrement décorée de fresques de Giotto sur 1 000 m². Nous serons aux premières loges pour admirer ces scènes d’une expressivité remarquable, à l’image du célèbre baiser d’Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie, le premier baiser de l’histoire de l’art !

Nous embarquerons pour la Riviera Fiorita, une célébration sur le fleuve Brenta, voie fluviale sacrée qui fait vivre la Vénétie depuis sept siècles. Au fil de l’eau et du parcours, l’historienne Alessandra Massignani nous dévoilera les secrets des villas palladiennes construites sur les rives de la Brenta par la noblesse vénitienne pour fuir la frénésie de Venise.

Nous accosterons à la somptueuse villa Sandi, construite en 1622 au pied des pré-Alpes, dans les collines verdoyantes du Valdobbiadene. C’est la maison de famille de Giancarlo Moretti Polegato, troisième génération de producteurs de prosecco. Le vin pétillant est produit dans ces collines depuis le XVIIIe siècle. Nous participerons avec lui aux vendanges.

C’est un petit bijou d’architecture construit sur un îlot perdu dans la lagune, à 20 kilomètres de Venise. Enrico Roncato nous accueille dans sa propriété, le « Casone Zappa ». Un pavillon de chasse, sorte de folie au cœur d’un écosystème unique et préservé.

Un film de Gabrielle Dréan pour France TV Presse, avec la participation de France Télévisions.