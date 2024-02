"Capital" dévoile des solutions pour la planète, numéro spécial sur M6 dimanche 4 février 2024

Dimanche 4 février 2024 à 21:10 sur M6, Julien Courbet présentera un numéro spécial du magazine "Capital" : « Des solutions pour la planète » dans le cadre de la Semaine Green.

Un documentaire exceptionnel, présenté par Julien Courbet dans un décor virtuel en 3D, avec 3 reporters qui parcourent la planète pour enquêter sur cet enjeu majeur.

Se nourrir, s’habiller, se déplacer… quoi de plus naturel ? Des besoins quotidiens pour chacun d’entre nous. Mais quand nous sommes des millions en France, des milliards sur la terre à manger plus de viande, à changer plus souvent nos vêtements et à rouler toujours plus en voiture, le bilan devient désastreux pour la planète. Et pourtant, des solutions existent pour que ce mode de vie reste compatible avec notre environnement.

Bœuf, porc ou poulet, chaque Français en avale en moyenne 85 kg par an. Mais pour produire toute cette viande, l’impact de l’élevage à l’échelle mondiale est inouï : 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre ! Est-il possible de consommer de la viande sans causer un tel impact ? Quelles alternatives se développent, jusque dans nos fast foods ? Du Brésil à la Finlande, en passant par nos campagnes françaises, les équipes de "Capital" ont mené l’enquête.

Nous n’avons jamais acheté autant de vêtements : 130 milliards d’habits sont fabriqués par an, le double d’il y a vingt ans ! Et avec l’essor de la « fast fashion », une matière s’impose dans la moitié d’entre eux : le polyester, une fibre issue de la pétrochimie. Nous avons remonté toute cette filière, depuis la fabrication en Asie jusqu’aux décharges en Afrique où finissent nos habits. Et pourtant, fabriquer sans pollution, s’habiller sans gâchis, c’est possible : les équipes de "Capital" sont parties chercher les solutions, certaines toutes simples, d’autres révolutionnaires.

Autre pilier de notre mode de vie : la voiture. 80 % de nos déplacements se font en auto, le plus souvent seul à bord. Forcément, en roulant à l’essence ou au diesel, cela entraîne pollution et gaz à effet de serre. Désormais, il existe une autre option : la voiture électrique. Mais si on compare ces deux types de véhicules, depuis la fabrication jusqu’à la fin de vie en passant par l’usage d’énergie, qui gagne le match sur le plan environnemental ?

D’autres formules innovantes se développent pour se déplacer, "Capital" va aussi vous les faire découvrir dans ce numéro spécial.