"C dans l'air" vendredi 2 février 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 2 février 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 2 février 2024, Axel de Tarlé recevra : Vincent Jeanbrun, maire de l'Haÿ-les-Roses et porte-parole Les Républicains.

Dans la nuit du 1er au 2 juillet, le domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun est attaqué à la voiture-bélier et en partie incendié lors des émeutes urbaines. Sa femme fuit par l’arrière du jardin avec leurs deux jeunes enfants au milieu des tirs de mortiers et se blesse gravement à la jambe. Au même moment, l’élu du parti Les Républicains veille sur sa mairie barricadée.

En quelques jours, Vincent Jeanbrun, maire de l'Haÿ-les-Roses et porte-parole Les Républicains devient, à 39 ans, le symbole des maires en première ligne face à cette déferlante de violences.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Echos.

Thomas Porcher, économiste, membre des Économistes Atterrés.

Pascale Hébel, directrice associée chez C-Ways, spécialiste des questions de consommation.

Karine Jacquemart, directrice de Foodwatch France.

Le thème de l'émission :



En attendant le Salon de l’agriculture dans trois semaines à Paris, les tracteurs quittent ce jeudi peu à peu les barrages. La FNSEA et la Coordination rurale ont appelé à suspendre les barrages après les nouvelles mesures annoncées jeudi par le gouvernement de Gabriel Attal dont une aide d’urgence de 150 millions d’euros. Le troisième syndicat agricole, la Confédération paysanne, appelle en revanche toujours à poursuivre la mobilisation avec au cœur de les revendications la question des revenus.

Sur ce point, le gouvernement a promis un renforcement de la loi Egalim, cette loi visant à garantir le revenu des agriculteurs dans le cadre des négociations commerciales. "Il y aura des contrôles massifs chez les industriels et la grande distribution et aucun contrat n’échappera à la répression des fraudes" a averti Bruno Le Maire. Dans les prochains jours, toutes les grandes chaînes de supermarchés devraient ainsi avoir de la visite. Dans le viseur également : les centrales d’achat basées à l’étranger, par lesquelles les enseignes négocieraient de plus en plus pour échapper à la législation française.

Insuffisant juge la Confédération paysanne qui dénonce "les marges" de la grande distribution et de l’agroalimentaire, et appelle à la mise en place d’un prix minimum d’achat. De son côté, le président de Lidl France dit avoir écrit à Gabriel Attal pour lui demander de revoir dans la loi Egalim le sujet de la rémunération. "Pourquoi ne met-on pas dans la loi un prix minimum garanti ?", a-t-il affirmé, avant d'avancer un élément de réponse : "Il y a des lobbyistes très forts du côté des industriels pour ne pas inscrire ce genre de choses dans la loi", a-t-il affirmé, regrettant qu'on soit aujourd'hui "l'opacité la plus totale" entretenue par les multinationales pendant les négociations commerciales.

A l’heure où les négociations commerciales entre distributeurs et industriels viennent de s’achever, et que la hausse des prix continue de peser sur le pouvoir d’achat des Français, les étiquettes vont être scrutées dans les supermarchés par les agriculteurs et les consommateurs. Alors l'inflation alimentaire va-t-elle se poursuivre ? Qu’est-ce que la loi Egalim ? Comment sont fixés les prix des aliments ? Pourquoi les agriculteurs sont-ils remontés contre les centrales d’achat européennes ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.