"Affaires sensibles - Les révoltés des Jeux Olympiques" dimanche 4 février 2024 sur France 2

Dimanche 4 février 2024 à 15:05, Fabrice Drouelle vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Affaires sensibles" : « Les révoltés des Jeux Olympiques ».

Certaines des images les plus célèbres de l'histoire des Jeux Olympiques ne montrent ni records ni exploits sur la piste, mais des athlètes en révolte, profitant de l'audience planétaire des Jeux Olympiques pour donner un écho sans précédent à leur lutte.

Alors que Paris s'apprête à accueillir les 33ème Jeux Olympiques, l'émission "Affaires Sensibles" revient sur trois coups d'éclats gravés à jamais dans la saga de l'olympisme : les poings levés des sprinteurs Tommie Smith et John Carlos à Mexico en 1968 pour protester contre le racisme aux États-Unis, le bras d'honneur du perchiste polonais Władysław Kozakiewicz en 1980 à Moscou, défi à la domination soviétique sur son pays, et les bras croisés du marathonien éthiopien Feyisa Lilesa aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 pour alerter le monde sur le sort de son peuple opprimé.

Si ces athlètes sont tous devenus des symboles d'une juste cause, ils en ont payé le prix. Carlos et Smith ont vu leur carrière sportive et leur vie personnelle brisées, Lilesa et Kozakiewicz ont dû s'exiler pour échapper à la répression dans leur pays.

En 2021, le CIO modifie ses réglementations et décide d'autoriser les athlètes à exprimer leurs opinions politiques.

À travers les histoires de ces sportifs militants, "Affaires Sensibles" dévoile les coulisses du mouvement olympique où l’expression politique n'a pas toujours été la bienvenue.

Un documentaire de 45 minutes réalisé par Adrian Jaouen, Arnaud Morel, Patrice Caillonneau et Michel Pignard pour France TV presse.