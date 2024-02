"Sept à Huit" dimanche 4 février 2024 sur TF1 : sommaire du magazine - Vidéo

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 4 février 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 4 février 2024 :

Le carton des enchères en ligne.



Deux fois plus d'adeptes qu'il y a 4 ans, adrénaline garantie mais attention aux prix qui s'envolent...

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 4 février 2024 :

Harry Roselmack au cœur de la colère et du désespoir paysan.



Sur les barrages et dans les exploitations, Harry Roselmack et la rédaction du magazine sont partis au contact des éleveurs, maraîchers, céréaliers qui bloquent les routes.

Ils ont pu rencontrer ces exploitants, souvent au bord du gouffre : Alexis, présent sur un barrage au nord de Paris et qui fait la navette avec sa ferme ; Philippe, agriculteur dans le Doubs, qui a tenté de mettre fin à ses jours en décembre dernier ; ou encore René, éleveur bovin en Haute-Saône, écrasé par les dettes et dépassé par les formalités administratives. Il doit se séparer d’une partie de son troupeau, accompagné depuis plusieurs mois par Max, un négociant pas comme les autres qui vole au secours des agriculteurs en difficulté.

Harry Roselmack et les équipes de Sept à Huit ont partagé leur quotidien et recueilli leurs témoignages pour comprendre les raisons de la colère.

Un document exceptionnel, tourné cette semaine dans différentes régions de France, avec Harry Roselmack et les équipes de Sept à Huit sur le terrain à la rencontre des agriculteurs.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Line Renaud.



Elle a choisi sa vie : à 95 ans, elle raconte comment elle veut choisir sa mort.