"C dans l'air" mardi 6 février 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 6 février 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 6 février 2024, Caroline Roux recevra : Olivier Jaoui, cousin de la famille Dan / Kalderon, membre de l’Association "Vies Brisées - 7 Octobre".

Alors qu’un hommage sera organisé demain pour les victimes françaises de l'attaque du Hamas contre Israël, une lettre a été remise à l'Élysée dans laquelle il est demandé à Emmanuel Macron que soit "interdite toute présence de La France insoumise à l'hommage national" après que la cheffe des Insoumis Mathilde Panot ait annoncé la présence de représentants du parti. LFI avait refusé de qualifier le Hamas de groupe "terroriste" et préférant parler de "crimes de guerre". Pour les cinq familles de victimes, "LFI porte une très lourde responsabilité dans l'explosion de la judéophobie dans notre pays et est définitivement marqué du sceau de l'infamie". L'hommage sera présidé par Emmanuel Macron sera rendu quatre mois après l'assaut du mouvement islamiste palestinien, au monument pour les victimes du terrorisme sur l'esplanade des Invalides à Paris.

Olivier Jaoui est le cousin de Carmela et Noya Dan, assassinées par le Hamas lors du massacre commis au kibboutz Nir Oz le 7 octobre 2023, et de Hadas Kalderon, dont les enfants, Sahar et Erez, ont été libérés le 27 novembre dernier. Leur père Ofer est toujours détenu par le Hamas. Il a aussi créé l'association "Vies Brisées - 7 Octobre". Il est à l'initiative de la lettre remise à l'Élysée dans laquelle il demande à Emmanuel Macron que la présence du mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon soit "interdite" demain à l’occasion de l’hommage national organisé demain pour les victimes françaises de l'attaque du Hamas contre Israël. Il reviendra sur l'importance et les enjeux de cet hommage.

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Info TV et France Inter, spécialiste des questions internationales.

Christian Roudaut, journaliste, ancien correspondant en Grande-Bretagne pour Radio France.

Sophie Aurenche, rédactrice en chef à RTL.

Jérôme Carron, grand reporter à Point de Vue, spécialiste de la monarchie britannique.

Le Royaume-Uni est sous le choc. Neuf mois après avoir été couronné, Charles III est atteint d’un cancer, a annoncé lundi soir le palais de Buckingham. Une maladie découverte pendant une opération récente a précisé la famille royale, assurant néanmoins que ce problème de santé n’était pas un cancer de la prostate. Le Premier ministre britannique a, de son côté, expliqué à la BBC que la maladie avait été "détecté(e) tôt" et qu'il souhaitait au monarque de 75 ans "de recevoir le traitement dont il a besoin et de se rétablir complètement".

Des propos de Rishi Sunak qui se veulent rassurant dans un pays bouleversé alors que les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour la famille royale britannique. L’annonce du cancer du roi Charles III vient en effet s’ajouter à un début d’année particulièrement difficile pour les Windsor, avec l’hospitalisation mystère de Kate Middleton pour une «chirurgie abdominale programmée» en janvier et au repos au moins jusqu’à Pâques.

Peu de temps après la disparition de la reine Elizabeth II, les problèmes de santé des membres de la famille royale font trembler le Royaume-Uni. L’émotion est immense dans l'opinion britannique, chez les chroniqueurs royaux, chez tous ceux qui suivent de près l'histoire de la famille régnante. Une pléthore de reporters campent devant Buckingham Palace et les journaux y consacrent leur "Une".

Alors de quoi souffre Charles III ? Comment la monarchie va-t-elle s'organiser alors que le monarque va devoir prendre du temps pour se soigner ? Enfin quatre ans après la sortie du Royaume-Uni de l'UE, que pensent les Britanniques du Brexit ?

