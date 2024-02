"C à vous" mercredi 7 février 2024 : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mercredi 7 février 2024, Anne-Elisabeth Lemoine présentera en direct sur France 5 à partir de 19:00 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 7 février 2024 dans l'émission :

19:00 C à vous

Énergie : le rapport accablant sur 30 ans d’erreurs politiques

Invité : Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie qui publie "Le mur énergétique français" aux éitions Stock.

7 octobre : l’hommage aux victimes françaises

Invités : Michael Tordjman, père d'Avidan, victime de l'attaque du Hamas le 7 octobre et David Sprecher, responsable France et Union européenne au Forum des familles de disparus et otages à Gaza.

Au dîner de C à vous

Invité : Bernard Lavilliers qui recevra une Victoire de la musique d’honneur lors de la cérémonie diffusée vendredi à 21:10 sur France 2.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Gianmarco Gorni, chef du restaurant "Vecchio" au Perchoir Ménilmontant à Paris.

20:00 C à vous, la suite



Yamê, Julien Granel, Nuit Incolore et Aime Simone, nommés dans la catégorie Révélation masculine aux Victoires de la Musique 2024.

Zaho deSagazan, Adèle Castillon et Meryl, nommées dans la catégorie Révélation féminine aux Victoires de la Musique 2024.