"Zone Interdite - Alimentation, climat : ces nouveaux agriculteurs au secours de la planète" dimanche 11 février 2024 sur M6

Ophélie Meunier vous donne rendrez-vous sur M6 dimanche 11 février 2024 à 21:10 pour un nouvel inédit du magazine "Zone Interdite". Le thème de l'émission cette semaine : « Alimentation, climat : ces nouveaux agriculteurs au secours de la planète ».

Demain, nos terres seront-elles toujours capables de nous nourrir ? D’après les prévisions scientifiques, il nous resterait seulement vingt ans pour tout changer et sauver nos récoltes. Le constat est sévère : nos sols assoiffés et appauvris par un demi-siècle d’agriculture intensive n’ont plus le même rendement. Et le changement climatique aggrave encore un peu plus cette situation. Les agriculteurs en sont conscients, ils sont en première ligne face à ces bouleversements.

Mais alors qu’ils sont régulièrement montrés du doigt, les 500 000 exploitants français pourraient en fait être la solution ! Pendant un an, les équipes du magazine "Zone Interdite" ont suivi l’aventure de quatre familles d’agriculteurs, des pionniers prêts à tout remettre en question pour sauver leurs terres. Ils testent des méthodes innovantes, moins polluantes et le retour aux techniques ancestrales fait des miracles. À condition de bien les traiter, nos sols sont le meilleur moyen de lutter contre le réchauffement climatique car ils peuvent faire baisser les températures, limiter la consommation d’eau et sont même capables de capter le carbone. En redonnant vie à leurs terres, ces nouveaux agriculteurs peuvent-ils inverser la tendance ? La survie de leur exploitation est en jeu.

Dans le Nord, les terres agricoles sont à bout de souffle. Hélène et Martin y produisent des pommes de terre, mais pour combien de temps encore ? À force de labourer pendant des décennies, le sol s’érode et s’appauvrit. Alors le couple a pris une décision radicale : arrêter le labour avec pour objectif de faire revivre le sol. Un saut dans le vide, avec une énorme incertitude : produiront-ils autant qu’avant ?

En Gironde, Bérénice, une jeune éleveuse de vaches, a un objectif audacieux : être à la tête d’un cheptel de vaches « zéro-émission » ! Elle veut que son exploitation de deux cents bovins capte plus de carbone qu’il n’en émet. Pour y arriver, elle va mettre en place une méthode ancestrale en y ajoutant les connaissances du monde moderne : « le pâturage tournant dynamique ». Cela n’aurait que des avantages pour elle, ses vaches et l’environnement.

Revenir aux bonnes vieilles méthodes agricoles, Corinne et Ernest sont persuadés que cela fonctionne ! Sur leur terre alsacienne où les températures peuvent vite atteindre 40° l’été, ils cherchent par tous les moyens à sauver leurs bêtes et leurs prairies. Leur méthode : planter des haies, alors que pendant des années on les a arrachés pour les besoins de l’agriculture intensive ! Cela n’a l’air de rien, mais les effets sont spectaculaires.

Dans les Pyrénées-Orientales, la sècheresse fait des ravages au point de mettre en péril l’activité d’André. Toutes les semaines, il vend ses fruits et légumes à quatre-vingts familles du village. Mais il n’est plus sûr d’y arriver. Pour continuer à produire en consommant moins d’eau, il va faire appel à la nature : des vers de terre, des champignons. On appelle cela la méthode des « sols vivants », peut-être le rempart aux futurs périodes de sécheresse.